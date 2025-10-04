Inspirada en la Antigua Roma: una heladería se volvió viral en redes por su impactante local con decoración renacentista

Con estatuas, pisos importados y una estética de estilo clásico, la renovación arquitectónica de un comercio de barrio reconfiguró por completo su identidad. El impacto fue tal que un video de la inauguración superó el millón de vistas.

Heladería Figlio, en Tandil. Foto: Facebook / Figlio Premium.

La heladería Figlio, de carácter “premium”, ubicada en calle San Martín al 500 en Tandil, reabrió recientemente con un local completamente renovado, que combina arte, arquitectura y tradición para ofrecer una experiencia distinta.

El proyecto, llevado adelante por Juan y Paula Bertolín, herederos de una tradición que ya suma más de 48 años en la ciudad, buscó reflejar la identidad italiana junto con materiales locales: mármol trabajado, piedra típica de la zona, columnas torsadas, decorados que evocan flores de cacao y estatuas renacentistas crean un ambiente sofisticado cuyo fin no es solo estético.

Renovación de la heladería Figlio de Tandil. Video: X / @_alexismoyano.

La repercusión fue instantánea cuando el usuario @_alexismoyano publicó en X (antes Twitter) imágenes de la renovación del local con la frase “Anonadado con esta heladería que abrieron en Tandil”. El video superó las 800.000 visualizaciones, acumuló cerca de 1.000 respuestas y miles de reacciones entre “me gusta”.

Los elogios resaltaron la estética, la puesta en escena artística y la transformación de un clásico de la ciudad. En contraste, críticos argumentaron que el estilo puede percibirse excesivo o pretencioso para lo que tradicionalmente se espera de una heladería.

Heladería Figlio: sabores, productos y carta

Además de cremas heladas artesanales, que constituye el núcleo de la propuesta, Figlio ofrece pastelería artesanal, macarons, medialunas de manteca, chocolates y café italiano de especialidad, para complementar la experiencia. Entre los sabores de helado que destacan en su carta premium se encuentran:

Frutos del bosque.

Lemon Pie.

Chocolate Figlio.

Kit-Kat .

Flan con dulce de leche.

Frutilla a la crema.

Chocolate con almendras.

Crema oreo.

Menta granizada.

Marquise de chocolate.

Cereza.

Chocolate suave.

Mascarpone.

Banana Split.

Limón.

Chocotorta.

Almendrado.

Dulce de leche granizado.

Manjar blanco.

Crema Kinder.

Dulce de leche Figlio.

Chocolate blanco.

Dulce de leche brownie.

Crema americana.

Dulce de leche Cabsha.

Tramontana.

Dulce de leche.

Baileys.

Vainilla Figlio.

Granizado.

Melón.

Ferrero Rocher.

Estos sabores se elaboran con leche fresca, crema doble, frutas reales, frutos secos tostados y chocolate belga, en procesos lentos para lograr una textura suave y sabor intenso.

Dado que Figlio se presenta como heladería premium con ingredientes de calidad y diseño de alto nivel, es razonable estimar que sus precios por kilo podrían ubicarse igual o por encima del rango de $18.000 a $22.000, dependiendo del sabor (es decir, sabores con insumos más caros como nueces, chocolate belga, licores, etc.).

Cómo llegar a la heladería Figlio, en Tandil