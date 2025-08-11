Buenas condiciones del clima en el comienzo de la semana: cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el inicio de la semana, que se espera con frío y buen clima.

La semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores arranca con buenas condiciones del clima y con mucha amplitud térmica, lo que dará lugar a mañanas y noches frías, pero tardes templadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un lunes con cielo algo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado desde la mañana y hasta la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 5 grados de mínima y 19 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El martes, en la continuidad de la nueva semana, se prevé también cielo parcialmente nublado durante el día, pasando a mayormente nublado en la noche; acompañado por marcas térmicas de entre 6 y 19 grados.

Para mitad de semana, el miércoles tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas rondarán entre 9 y 15 grados.