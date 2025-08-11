No es la mesa ni el sillón: cuál es el objeto que tenés que reubicar para atraer prosperidad, según el Feng Shui

Los especialistas aconsejan no ponerlos frente a la puerta de entrada ya que, según la creencia, esto puede hacer que el dinero y la energía positiva “reboten” y se vayan del hogar. Enterate de cuál se trata dentro de la nota.

Interior de un hogar. Foto: Unsplash.

Las cábalas, los consejos o rituales suelen estar asociados a la buena suerte o búsqueda de la prosperidad. En este contexto, hay una acción que suele pasar por desapercibida y que puede marcar la diferencia en tu hogar.

Según el Feng Shui, hay un objeto que suele estar en lugares pocos estratégicos o rincones. Sin embargo, su cambio de ubicación puede ayudar a atraer nuevas oportunidades económicas y desbloquear malas energías.

Interior de un hogar. Foto: Unsplash.

¿Cuál es el objeto en cuestión? El espejo. Este elemento tiene un rol fundamental en la circulación de la energía en todas las casas. Su ubicación puede: bloquear o potenciar el flujo de prosperidad de una familia.

Los especialistas en Feng Shui aconsejan no poner espejos frente a la puerta de entrada ya que, según la creencia, esto puede hacer que el dinero y la energía positiva “reboten” y se vayan del hogar.

El espejo puede hacer que "rebote" y se vaya la abundancia en un hogar. Foto: Unsplash.

No obstante, los expertos recomiendan ubicarlos en lugares donde reflejen luz natural o espacios de abundancia, como el comedor, que puede multiplicar la sensación de bienestar y atraer prosperidad.

Tres consejos para potenciar la energía positiva en tu casa

Mantené los ambientes ordenados y limpios, ya que el desorden puede bloquear el flujo de buenas oportunidades.

Revisá la ubicación de los espejos y asegurate de que no estén enfrentando puertas o ventanas por donde pueda “escaparse” la energía.

Sumá plantas y objetos de colores vivos para activar la vitalidad y el crecimiento en los distintos ambientes.

¿Dónde hay que poner las plantas para atraer dinero?

Según el mapa ‘Bagua’ de esta creencia, el sector sudeste de cada ambiente está relacionado con el dinero, la abundancia y los recursos materiales.

La ubicación correcta de las plantas pueden traer abundancia y dinero a tu hogar. Foto: Unsplash.

Ubicar allí una planta de hojas redondeadas o frondosas puede activar el flujo económico y atraer oportunidades. A continuación, los lugares estratégicos: