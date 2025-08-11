Se termina la “mini primavera”: qué día vuelve el frío a Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico
Después de máximas cercanas a los 20 °C, llegan las bajas temperaturas al AMBA.
La semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores empezó con buenas condiciones del clima y una variada amplitud térmica, lo que da lugar a mañanas y noches frías, pero tardes templadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que después de esta “mini primavera”, con máximas que rondarán los 20 °C, vuelve el frío al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Cuándo se termina el buen tiempo
Según detalló el SMN, tanto el jueves 14 de agosto como el viernes 15 tendrán una temperatura mínima de 5 °C.
En tanto, los próximos días presentarán las siguientes marcas térmicas:
- Martes 12: mínima de 9 grados y máxima de 21. Se espera un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.
- Miércoles 13: cielo mayormente nublado durante madrugada y tarde, mientras que a la mañana y la noche estará parcialmente nublado. La mínima será de 8 °C y la máxima de 15 °C.
- Jueves 14: se estima que será una jornada con cielo parcialmente nublado, ademá de una mínima de 5° C y una máxima de 14 °C.
- Viernes 15: 5 grados de mínima y 15 de máxima acompañarán un cielo que pasará de algo a parcialmente nublado.
- Sábado 16: el fin de semana arrancará con 6 °C de mínima y 13 °C de máxima. ¿El cielo? Mayormente nublado.
- Domingo 17: mínima de 11 °C y máxima de 16 °C con un cielo mayormente nublado.