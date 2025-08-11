Se termina la “mini primavera”: qué día vuelve el frío a Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico

Después de máximas cercanas a los 20 °C, llegan las bajas temperaturas al AMBA.

Frío. Foto: NA

La semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores empezó con buenas condiciones del clima y una variada amplitud térmica, lo que da lugar a mañanas y noches frías, pero tardes templadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que después de esta “mini primavera”, con máximas que rondarán los 20 °C, vuelve el frío al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Vuelve el frío a la Ciudad. Foto: NA

Cuándo se termina el buen tiempo

Según detalló el SMN, tanto el jueves 14 de agosto como el viernes 15 tendrán una temperatura mínima de 5 °C.

En tanto, los próximos días presentarán las siguientes marcas térmicas:

Martes 12: mínima de 9 grados y máxima de 21. Se espera un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Miércoles 13: cielo mayormente nublado durante madrugada y tarde, mientras que a la mañana y la noche estará parcialmente nublado. La mínima será de 8 °C y la máxima de 15 °C.

Jueves 14: se estima que será una jornada con cielo parcialmente nublado, ademá de una mínima de 5° C y una máxima de 14 °C.

El clima para esta semana Foto: Servicio Meteorológico