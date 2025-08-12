Accidente en Bariloche: un micro con turistas volcó cuando se dirigía al cerro Catedral

El siniestro ocurrió en la ruta Carlos Bustos. El chofer sufrió un desmayo y el vehículo cayó a la vera de la ruta.

Accidente de micro en Bariloche. Foto: Gentileza Diario Río Negro

Un micro con turistas desbarrancó y volcó sobre una ruta de Bariloche cuando se dirigía al Cerro Catedral.

El accidente ocurrió en la ruta Carlos Bustos, a unos 8 kilómetros de la base del Cerro, y en el vehículo iban unas 20 personas, una de las cuales debió ser trasladada a un hospital de la zona.

Accidente de micro con turistas en Bariloche. Foto: Gentileza Diario Rio Negro

Las primeras versiones indican que el chofer de la empresa Mi Bus se habría descompensado, por lo que el colectivo desbarrancó.

Pese al corte de tránsito, personal de seguridad informó que el acceso al cerro Catedral continúa abierto para el ingreso de vehículos.