ANSES en agosto 2025: Capital Humano confirmó las fechas de cobro de los vouchers educativos

El programa que está apuntado a las familias que tienen a sus hijos en escuelas privadas con aportes estatales entregará una nueva cuota en los próximos días.

Vouchers Educativos. Foto: NA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene entre sus beneficios la entrega de los vouchers educativos. Esta ayuda económica está destinada a las familias que tienen hijos en escuelas privadas que tienen aporte estatal. Desde el Ministerio de Capital Humano, se informaron las fechas de cobro de agosto 2025.

Cabe recordar que este programa se encarga de cubrir un porcentaje, que puede llegar al 50%, de la cuota mensual del colegio o establecimiento al que acude el menor.

ANSES: cuándo se cobran los vouchers educativos en agosto 2025

Vouchers Educativos. Foto: Argentina.gob.ar

ANSES hará la acreditación de estos vouchers entre el miércoles 13 y viernes 15 de agosto, según informaron las autoridades.

Cabe recordar que los vouchers educativos se cobraron dos veces durante junio, correspondientes a abril y mayo. Durante julio, se cobró directamente el mes pasado, por lo que esta semana impactará en las cuentas el porcentaje que corresponda de la cuota mensual del colegio de julio.

Según se conoció, la acreditación en las cuentas estará identificada con el texto “Anses”, algo que ayuda a las familias a conocer el origen de la transferencia que ingresará.

Vouchers Educativos, quiénes lo reciben. Foto: NA.

Un punto importante a tener en cuenta es que no hay una segunda convocatoria dentro del año para este programa. A diferencia de las Becas Progresar, que actualmente atraviesa su segunda etapa para que otros puedan sumarse. De esta manera, Capital Humano solo tiene dentro de este beneficio a las familias que ingresaron en el primer y único periodo.

Vouchers educativos. Foto: NA

De todos modos, está abierta la inscripción para futuras llamadas. Aquellos que pueden hacerlo son “familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75 % de aporte estatal”.

Con la cuenta de Mi Argentina, los usuarios que forman parte del programa pueden verificar el estado de su inscripción a los vouchers educativos.