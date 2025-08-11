ANSES: paso a paso, qué trámite tengo que hacer para cobrar la Tarjeta Alimentar y cuáles son las fechas de cobro en agosto 2025

Tarjeta Alimentar. Foto: mdssde.gob.ar

La Tarjeta Alimentar es un complemento económico que tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos esenciales para familias en situación de vulnerabilidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció las fechas de pago de la Tarjeta Alimentar para el mes de agosto de 2025. Este beneficio se otorga automáticamente a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y Pensiones no Contributivas (PNC) para madres de siete hijos.

Además, tal y como establece la Resolución 636/2024, solo se liquida a menores de hasta 17 años y sin límite de edad en caso de discapacidad.

El Gobierno no anunció un aumento de los montos y por eso, se pagará en el mes de agosto $52.250 por un hijo, $81.939 por dos y $108.062 por tres o más.

Paso a paso para cobrar la Tarjeta Alimentar

Parar recibir el pago de la Tarjeta Alimentar, los beneficiarios deben verificar si fue asignada automáticamente, algo que ANSES suele hacer con los titulares que cumplen con los requisitos y tienen la Libreta presentada.

Para consultar el estado y cobro se debe entrar a la página web de ANSES, acceder a Mi ANSES con CUIL y clave, y verificar el estado del beneficio en la sección correspondiente.

En caso de no tener la Tarjeta Alimentar, se puede realizar la solicitud en ANSES de forma online o presencial con DNI y constancia de Libreta. Es importante mantener actualizados los datos para evitar inconvenientes.

ANSES. Foto: NA.

Cuál es el cronograma de ANSES para la Tarjeta Alimentar de agosto 2025

ANSES diseñó el cronograma con las fechas de cobro de la Tarjeta Alimentar conforme al tipo de prestación y a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

PNC para madres de siete hijos

Viernes 8: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 11: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 12: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 13: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 14: DNI terminados en 8 y 9.

Tarjeta Alimentar para AUH

Viernes 8: DNI terminados en 0.

Lunes 11: DNI terminados en 1.

Martes 12: DNI terminados en 2.

Miércoles 13: DNI terminados en 3.

Jueves 14: DNI terminados en 4.

Lunes 18: DNI terminados en 5.

Martes 19: DNI terminados en 6.

Miércoles 20: DNI terminados en 7.

Jueves 21: DNI terminados en 8.

Viernes 22: DNI terminados en 9.

Tarjeta Alimentar para Asignación por Embarazo