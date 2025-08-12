Cambios en el beneficio de peajes gratuitos en la Ciudad de Buenos Aires: qué autos tienen bonificado el 100% y cuáles quedaron afuera de la medida

La medida comenzó hace un año y se extiende por un año más. Algunos coches deberán volver a pagar el precio completo.

Peajes argentinos. Foto: argentinagob

Desde mediados de 2024, una medida conjunta de AUSA y la Ciudad de Buenos Aires beneficiaba a los conductores de autos híbridos y eléctricos, que quedaban exentos del pago de peajes. Mientras que la medida ya venció para los híbridos, se extiende por un año más para los vehículos eléctricos.

El beneficio a híbridos del 50% de bonificación en los peajes con Telepase vence este 12 de agosto, mientras que el 100% de bonificación para autos eléctricos se extiende por un año más, confirmó AUSA a canal26.com.

Uno por uno, los autos que tienen peajes gratis en CABA

Audi e-tron

Audi e-tron Sportback

Audi Q8 e-tron

Audi RS e-tron GT

Corradir Tito y Tita

Ford Mustang Mach-E

Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC

Nissan Leaf

Porsche Taycan

Renault Kangoo E-Tech

Renault Kangoo Z.E.

Renault Kwid E-Tech

Renault Mégane E-Tech

Sero Cargo

Volvo C40

Cómo hacer el trámite para dejar de pagar peaje

El trámite se puede realizar sin turno previo de forma presencial en las oficinas de AUSA en peaje Parque Avellaneda, Dellepiane y Piedras, ya sea para quienes saque por primera vez TelePASE o para aquellos ya estén adheridos. Ambos deben contar con la cédula verde del vehículo para verificar los datos, informa el Gobierno de la Ciudad.

El peaje será gratuito para autos eléctricos e híbridos en CABA. Foto: NA (Daniel Vides)

Paso a paso: cómo registrarse en TelePASE

Ingresar a la página de TelePASE Completar el formulario en línea Seleccionar el método de pago preferido Elegir el modo de envío o punto de retiro Visitar un punto de colocación Activar el dispositivo en la web

Trámite de la cédula verde para identificar autos eléctricos

Los autos eléctricos no pagarán peajes en CABA. Foto: Reuters.

Los conductores que quieran hacer el trámite de la cédula verde deben asistir de forma presencial en las oficinas de AUSA, que se encuentran en: Dellepiane y Piedras, en Parque Avellaneda.

Es importante que en la cédula verde del vehículo consten los datos necesarios que identifiquen al auto como totalmente eléctrico en su conformación.