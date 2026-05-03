Cuánto sale viajar desde este lunes en subte y colectivo. Foto: NA

Desde el viernes 1° de mayo, trasladarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es más caro. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicó una suba del 5,4% en las tarifas de colectivos, subte y peajes, en línea con el esquema de actualización mensual atado a la inflación.

El ajuste se calculó en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC —correspondiente a marzo— más un 2% adicional. Esta fórmula seguirá vigente durante todo 2026, con el objetivo de recomponer el atraso tarifario y reducir el peso de los subsidios estatales.

Cuánto cuesta viajar en colectivo y subte desde mayo

Con el incremento ya en vigencia, el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad pasó de $715,24 a $753,74 para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada. Las tarifas según la distancia quedaron establecidas de la siguiente manera:

3 a 6 km : $837,52

6 a 12 km : $902,04

12 a 27 km: $966,61

Aumentó el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

En el caso del subte, el pasaje aumentó de $1414 a $1490. Quienes no cuentan con SUBE nominalizada deben pagar $2369,10 por viaje.

En la provincia de Buenos Aires, el mismo incremento del 5,4% comenzó a regir desde el lunes 4 de mayo. Allí, el boleto mínimo asciende a $918,35, con subas escalonadas según el recorrido, y alcanza a las líneas numeradas a partir del 200.

Peajes más caros en autopistas porteñas

El aumento también impacta en los peajes de las autopistas de la Ciudad. En corredores clave como la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos particulares ahora pagan $4319,63 en horario normal y $6121,62 en hora pico.

En otras trazas, como Illia o Alberti, los valores también se actualizaron, con tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo y el horario de circulación.

Aumento de peajes. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Desde la administración porteña señalaron que estos incrementos buscan sostener las tareas de mantenimiento y mejorar la seguridad vial en la red de autopistas.

Con este esquema de ajustes mensuales atados a la inflación, el transporte público se consolida como uno de los rubros de mayor impacto en el gasto cotidiano. Viajar en el AMBA, en un contexto de tarifas en alza y subsidios en revisión, resulta cada vez más costoso.