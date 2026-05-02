Cómo funcionan ahora los peajes inteligentes en todas las autopistas de CABA Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Ciudad de Buenos Aires dio un paso histórico en materia de movilidad urbana: desde el 1° de mayo todas sus autopistas funcionan sin barreras ni cabinas de peaje. El sistema manual quedó definitivamente atrás y fue reemplazado por un modelo de peaje inteligente free flow, que permite circular sin detenerse y paga automáticamente mediante tecnología digital.

Con esta transformación, CABA se convirtió en el primer distrito del país en tener el 100% de su red de autopistas urbanas bajo un esquema sin barreras, un cambio que impacta de lleno en la experiencia de conducción, el tránsito diario y el medio ambiente.

Qué es el sistema free flow y por qué cambia la forma de circular

El sistema de peajes inteligentes sin barreras se basa en pórticos electrónicos equipados con cámaras, sensores láser y lectores de dispositivos inalámbricos. Estos elementos permiten identificar a cada vehículo en movimiento, registrar su paso y procesar el cobro sin necesidad de frenar.

Peajes; TelePASE; tránsito. Foto: AUBASA.

A diferencia del modelo tradicional, no existen carriles exclusivos ni filas: todos los autos circulan a velocidad normal, lo que reduce demoras, congestión y situaciones de riesgo en zonas de peaje.

TelePASE: obligatorio para circular por las autopistas porteñas

Para utilizar las autopistas de CABA es obligatorio contar con TelePASE, el sistema de identificación vehicular que permite asociar el cobro del peaje a un medio de pago electrónico.

El funcionamiento es simple:

El vehículo atraviesa el pórtico sin detenerse

El sistema detecta la patente y/o el dispositivo

El peaje se debita automáticamente

Quienes circulen sin TelePASE pueden ser detectados por las cámaras y recibir una multa por evasión, que en algunos casos ronda los $140.000. Por eso, las autoridades recomiendan gestionar el alta de manera anticipada de forma online.

En qué autopistas ya no hay cabinas de peaje

La eliminación de barreras y cabinas abarca toda la red concesionada de la Ciudad, incluyendo:

Autopista 25 de Mayo

Autopista Perito Moreno

Autopista Illia

Paseo del Bajo

En algunos tramos, especialmente en la 25 de Mayo, pueden verse más de un pórtico en el recorrido, pero desde el gobierno porteño aclararon que el peaje se cobra una sola vez por trayecto, evitando cargos duplicados.

Peaje, autopista. Foto: AUSA

Cuánto tiempo se ahorra con los peajes sin barreras

Uno de los mayores beneficios del nuevo sistema es el ahorro de tiempo. Según estimaciones oficiales, un conductor que utiliza las autopistas dos veces por día podría recuperar hasta 36 horas al año que antes se perdían en filas y frenadas.

Además, la circulación más fluida reduce:

Embotellamientos en horas pico

Riesgo de choques en zonas de cabinas

Estrés y consumo innecesario de combustible

Impacto ambiental y eficiencia energética

El cambio no solo mejora el tránsito, sino que también tiene un fuerte componente ambiental. La automatización total del sistema permite:

Reducir hasta un 80% el consumo eléctrico respecto al modelo anterior

Disminuir la emisión de CO₂ al evitar detenciones y re-aceleraciones

Optimizar el uso de infraestructura vial existente

Esto posiciona a CABA como una de las ciudades más avanzadas del país en materia de movilidad sustentable.

Cómo adherirse a TelePASE y evitar multas

El alta del sistema puede realizarse:

Desde la web oficial del Gobierno de la Ciudad

A través de aplicaciones de pago adheridas

Vinculando tarjetas, billeteras virtuales o débito automático

Una vez activado, el sistema registra automáticamente cada paso por los pórticos y deja constancia digital del cobro.

Un cambio estructural en la movilidad urbana

La eliminación total de los peajes manuales marca un antes y un después en la forma de circular por Buenos Aires. Más allá de la tecnología, el cambio apunta a una ciudad con tránsito más ágil, menos contaminante y más segura.

Con este modelo, frenar para pagar un peaje ya es cosa del pasado. Ahora, la clave es circular, ser detectado y seguir viaje sin interrupciones.