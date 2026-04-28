Nuevo aumento desde mayo: viajar en transporte público y usar autopistas será más caro. Foto: NA

A partir del viernes 1 de mayo, trasladarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) implicará un nuevo impacto en el bolsillo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó una suba del 5,4% en las tarifas de colectivos, subte y peajes, en línea con el esquema de actualización mensual vinculado a la inflación.

La medida se basa en el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC (correspondiente a marzo) al que se le adiciona un 2%, fórmula que continuará aplicándose durante todo 2026. El objetivo oficial es recomponer el atraso tarifario y reducir el peso de los subsidios estatales.

Nuevo aumento desde mayo: viajar en transporte público y usar autopistas será más caro. Foto: NA.

Cuánto costará viajar en colectivo y subte desde el 1° de mayo

Con el nuevo ajuste, el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad pasará de $715,24 a $753,74 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. En tanto, las tarifas según la distancia serán:

3 a 6 km: $837,52.

6 a 12 km: $902,04.

12 a 27 km: $966,61.

Por su parte, el subte aumentará de $1414 a $1490, mientras que quienes no cuenten con SUBE nominalizada deberán pagar $2369,10 por viaje.

En la provincia de Buenos Aires, el incremento también será del 5,4%, pero comenzará a regir desde el lunes 4 de mayo. Allí, el boleto mínimo alcanzará los $918,35, con subas escalonadas según el recorrido, y afectará a las líneas numeradas a partir del 200.

El boleto mínimo alcanzará los $918,35 y afectará a las líneas numeradas a partir del 200. Foto: Municipalidad de Almirante Brown

Peajes más caros: nuevos valores en autopistas porteñas

El ajuste también impactará en los peajes de las autopistas de la Ciudad. En corredores clave como la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos particulares pasarán a pagar $4319,63 en horario normal y $6121,62 en hora pico.

En otras trazas como Illia o Alberti, los valores también registrarán incrementos, con tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo y el horario de circulación.

Desde la administración porteña justificaron la medida al señalar que los nuevos ingresos permitirán sostener tareas de mantenimiento y mejorar la seguridad vial en la red de autopistas.

El ajuste también impactará en los peajes de las autopistas de la Ciudad. Foto: IA/Canal26

El esquema de aumentos mensuales atados a la inflación marca una tendencia que se mantendrá a lo largo del año. En este contexto, el transporte público continúa siendo uno de los rubros con mayor impacto en el gasto cotidiano.

Con tarifas en alza y subsidios en revisión, viajar en el AMBA se encamina a ser cada vez más costoso.