Peajes gratuitos: qué tipos de autos están exentos de pagar en todas las autopistas y rutas de CABA

Para acceder al beneficio, el usuario debe estar registrado en TelePASE y este tendrá una duración de un año desde su inicio, período en el cual no se le cobrará por cruzar en las barreras. Conocé los detalles dentro de la nota.

Peajes; TelePASE. Foto: NA (Daniel Vides)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció que un grupo de conductores quedará exento del pago de peajes en las diferentes autopistas de CABA.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, comunicó que la medida se aplica a los autos eléctricos e híbridos, con el objetivo de promover un lugar más amigable con el medioambiente.

El peaje será gratuito para autos eléctricos e híbridos en CABA. Foto: NA (Daniel Vides)

“ Para acceder al beneficio y no pagar peaje hay que estar registrado en TelePASE.

Según el comunicado, los conductores de autos eléctricos no pagarán peajes en las autopistas de CABA, mientras que quienes tienen autos híbridos solo pagarán el 50% de las tarifas.

Para acceder al beneficio, el usuario debe estar registrado en TelePASE y este tendrá una duración de un año desde su inicio, período en el cual no se le cobrará por cruzar en las barreras.

El paso a paso para registrarse en TelePASE

Ingresar a la página de TelePASE Completar el formulario en línea Seleccionar el método de pago preferido Elegir el modo de envío o punto de retiro Visitar un punto de colocación Activar el dispositivo en la web

Trámite de la cédula verde para identificar autos eléctricos

Los autos eléctricos no pagarán peajes en CABA. Foto: Reuters.

Los conductores que quieran hacer el trámite de la cédula verde deben asistir de forma presencial en las oficinas de AUSA, que se encuentran en: Dellepiane y Piedras, en Parque Avellaneda.

Es importante que en la cédula verde del vehículo consten los datos necesarios que identifiquen al auto como totalmente eléctrico en su conformación.

¿Qué autos eléctricos están exentos de pagar el peaje?