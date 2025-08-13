Figuras de cera, circo, rock pesado y sushi para chicos: las actividades más originales para celebrar el día del niño en Buenos Aires

Opciones para todos los bolsillos para compartir y disfrutar en familia este domingo 17 de agosto.

Jack Distortion, el títere metalero Foto: Prensa

Este domingo 17 de agosto se celebra en Argentina el Día del Niño y los más peques vuelven a ser los absolutos protagonistas en un día donde todo rondará alrededor de ellos. Además de hacerles un regalo y contribuir a levantar la industria del juguete, lo mejor es compartir con ellos un rato diferente, saliendo de la rutina.

En esta nota proponemos diferentes actividades para que los más chicos compartan la experiencia con los adultos.

Circo del Ánima: últimas funciones

De jueves a domingo hay funciones del Circo del Ánima, el espectáculo de Flavio Mendoza que despliega una propuesta visualmente impactante y conmovedora. Con entradas que van de los 25.000 a los 60.000 pesos, el show promete “una aventura sensorial a través de efectos visuales impresionantes y acrobacias de otro nivel. No solo vas a ver las tormentas, ¡vas a sentirlas! El viento te acariciará el rostro, el frío te envolverá y el agua te refrescará“. Entradas a la venta en la web oficial de Circo Anima.

Circo del Ánima: abre tus alas. La creación de Flavio Mendoza. Foto: IG/circoanimo

Gran festival en el Auditorio Belgrano

Un día, una entrada para dos shows: Cuentopos de Gulubú y Monster Buu Band transformarán al Auditorio en un mundo mágico lleno de música, risas y aventuras para toda la familia.

Monster Buu Band Foto: Prensa

Con una sola entrada, se podrá disfrutar de dos espectáculos especiales: el domingo 17 a las 15 se presenta el primero, un viaje poético y musical al universo de María Elena Walsh, con canciones, personajes entrañables y mucho humor para grandes y chicos. A las 17 la Monster Buu Band hará temas de rock, pop, funk con sus personajes muy particulares. Además, desde las 14 y entre las funciones, el jardín del Auditorio se llena de actividades gratuitas para jugar, crear y compartir momentos inolvidables.

Dónde : Virrey Loreto 2348, CABA.

Cuentopos de Gulubú Foto: Prensa

Jack Distortion, el títere metalero

Un títere roquero que se convirtió en un ícono para las infancias y el metal regresa a Buenos Aires con un concierto para grandes y chicos. Será en Roxy Live el domingo 17 a las 15. Jack Distortion no es sólo un títere, es un embajador de la música y el arte que ha logrado unir a generaciones a través de su pasión por estos géneros musicales. Su influencia va más allá de los escenarios, alcanzando las aulas y tocando la vida de muchos jóvenes.

Esta propuesta chilena realiza un trabajo educativo para promover el arte entre los jóvenes, ya que no sólo introduce a los jóvenes en el mundo del rock, sino que también fomenta valores importantes como la creatividad, la colaboración y el respeto.

Dónde : Roxy Live: Cnel. Niceto Vega 5542, CABA.

Museo Histórico de Cera de Buenos Aires

Ubicado en La Boca, el Museo de Cera alberga a personajes eternos en una casona renacentista italiano de 1902. El recorrido atraviesa escenas clave de la historia argentina, desde la vida en el puerto y los salones del Cabildo hasta próceres, escritores y tangueros, todos representados en tamaño real.

Museo de Cera en La Boca. Foto: Prensa

Las figuras fueron creadas por el escultor y taxidermista Domingo Tellechea, quien trabajó más de dos años para darles forma y expresión. El edificio conserva su escalinata original de mármol y techos altos, lo que vuelve la visita aún más única.

Van a encontrar esculturas que evocan la notable epopeya del sur de Buenos Aires, a partir de sus orígenes y hasta nuestros días. Referentes históricos como Pedro de Mendoza, Juan de Garay, el cacique Calfucurá, el cacique Namuncurá y Juan Manuel de Rosas. También demostraciones populares como el candombe, el tango orillero, la riña de gallos, entre otras. El domingo abre de 11 a 19.

Dónde : Dr. del Valle Iberlucea 1261, CABA.

Sushi en familia

Fabric Sushi propone celebrar con un menú pensado para que los más chicos también disfruten de la experiencia gastronómica esencialmente japonesa con la propuesta Chill & Childs. Estará disponible en todos los locales, con opciones adaptadas al paladar infantil y elaboradas con ingredientes de calidad.

Chill & Childs, la propuesta de Fabric Sushi para el día del niño. Foto: Prensa

Incluye: 4 piezas de New York sin sésamo, 4 de Philadelphia sin sésamo, 3 niguiris de palta sin alga, 2 tortitas de palta y queso, 1 New York cubierto con mango y 1 Philadelphia cubierto con mango.

Una experiencia colorida, equilibrada y variada, con sabores suaves, sin alga ni sésamo, que viene una caja para pintar, en los pedidos en casa o en cualquiera de nuestros salones. Instagram: @fabricsushi

Chocuruchos y cookies especiales para los más chicos

Le Pain Quotidien presenta por tiempo limitado los “chocuruchos”: deliciosas piezas de viennoiserie elaboradas con masa hojaldrada recubierta de azúcar, chocolate blanco o negro y confites de chocolate. Es un producto realizado especialmente para la fecha, transformando al clásico croissant de Le Pain Quotidien en un cono que simula la forma de un cucurucho, con un precio de $5400.

Chocuruchos y cookies especiales en Le Pain Quotidien Foto: Prensa

También Cookies con Confites, por un valor de $ 4900. Ambas propuestas vienen acompañadas de stickers de regalo alusivos a esta celebración. Son de edición limitada y estarán disponibles del 1 al 17 de agosto en todas las sucursales de Le Pain Quotidien.