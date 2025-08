Opens in new window

Circo del Ánima: Flavio Mendoza homenajea a sus padres y abuelos con un show inmersivo de primer nivel

Hasta finales de agosto el mega espectáculo sigue cosechando aplausos. Cuánto cuestan las entradas y cómo conseguirlas.

Circo del Ánima: abre tus alas, el show de Flavio Mendoza en Puerto Madero. Foto: Prensa Agencia Coral

De jueves a domingo, la noches de la Ciudad de Buenos Aires se cubren de magia con las funciones del Circo del Ánima, el espectáculo de Flavio Mendoza que despliega una propuesta visualmente impactante y conmovedora. Entradas a la venta en la web oficial de Circo Anima.

“El Circo del Ánima: Abre tus alas” tuvo una intensa temporada de vacaciones de invierno, y continúa vigente hasta fines de agosto en una mega carpa de última tecnología instalada en Puerto Madero.

“Vas a vivir una aventura sensorial a través de efectos visuales impresionantes y acrobacias de otro nivel. No solo vas a ver las tormentas, ¡vas a sentirlas! El viento te acariciará el rostro, el frío te envolverá y el agua te refrescará“, adelanta la página oficial del Circo, que promete un espectáculo inmersivo que involucra a todos los sentidos.

“El alma de mis padres y abuelos”

Flavio Mendoza, una vez más, demuestra su capacidad de reinventarse y emocionar, mezclando lo mejor del circo tradicional con una puesta escénica de altísimo nivel, que impacta a todos los que asisten al show.

“El Circo del Ánima es el broche de oro en mi carrera. Gracias al circo y sus enseñanzas, tanto artísticas como profesionales, logré llegar a ser el bailarín y coreógrafo creador del show de teatro más exitoso del país“, sotiene Mendoza.

“Le debía a mi familia y a mi hijo este homenaje, de ahí surge el nombre: este es el Circo del Alma, el alma de mis padres y abuelos que me enseñaron que los únicos sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan".

Entradas para el Circo del Ánima de Flavio Mendoza: ¿cuánto salen?

El espectáculo continúa en cartel durante todo agosto, con funciones de jueves a domingo, ofreciendo una opción ideal para disfrutar en familia.

Las entradas se compran en la boletería: Av. Elvira Rawson de Dellepiane 1 o a través de la web oficial de Circo Anima.

En la carpa hay distintas opciones de ubicaciones y precios: