ASTRA en Polo Circo. Foto: Instagram/festivalesgcba

El próximo fin de semana llega a Polo Circo ASTRA, un impactante show de danza aérea a 50 metros de altura que promete sorprender al público con una propuesta artística fuera de lo común y una coreografía especialmente diseñada para desarrollarse en el aire.

La cita será en este reconocido espacio cultural de la Ciudad de Buenos Aires y se perfila como una experiencia multisensorial en la que se combinarán música en vivo, acrobacias, iluminación y una puesta en escena de gran despliegue.

ASTRA en Polo Circo. Video: Instagram/elevedanza

Un espectáculo de danza aérea único en Buenos Aires: qué es ASTRA

ASTRA propone una experiencia diferente, donde el movimiento y la altura se convierten en protagonistas. El espectáculo contará con bailarines y acróbatas suspendidos en el aire, que realizarán secuencias coreográficas sobre estructuras gigantes montadas especialmente para el show.

Una de las partes más llamativas del show será el uso de doble grúa y estructuras elevadas a más de 50 metros, un recurso técnico que permitirá que los artistas se desplacen por encima del público y desarrollen una coreografía aérea de gran precisión. Esta puesta técnica convierte a ASTRA en una de las propuestas más ambiciosas dentro de la programación cultural del espacio.

Polo Circo es uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad dedicados a las artes circenses contemporáneas. A lo largo de los años se consolidó como un punto de encuentro para espectáculos innovadores, festivales y actividades abiertas al público, con propuestas que reúnen distintas disciplinas artísticas.

ASTRA en Polo Circo.

Cuándo, dónde y a qué hora ver ASTRA en CABA

Con ASTRA, el espacio renueva su apuesta por experiencias que integran lo visual, lo performático y lo emocional, en una propuesta pensada para públicos de todas las edades.

La entrada será libre y gratuita. El espectáculo se realizará el próximo sábado 11 de abril a las 20:30 horas, en Av. Juan de Garay y Combate de los Pozos, en la Ciudad de Buenos Aires.