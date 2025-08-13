Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

miércoles, 13 de agosto de 2025, 06:02

Estado del tiempo en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima se presenta parcialmente nuboso desde la mañana, con la temperatura mínima de 7.3°C. La humedad alcanzará un valor significativo, lo que incrementará ligeramente la sensación de frescura matutina. Se espera que los vientos sean moderados, con una velocidad que rondará los 19 km/h. La máxima probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que no se prevé lluvia durante este lapso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde, el clima continuará con cielos parcialmente cubiertos, mientras que las temperaturas subirán hasta los 21.9°C. El viento, que se mantiene estable, soplará del noreste mantenido una velocidad constante de alrededor de 10 km/h. Por la noche, las condiciones meteorológicas seguirán similares, con cielos nubosos y temperaturas agradables al final del día.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, lo que brindará una jornada con apreciable luz solar para disfrutar las actividades del día.