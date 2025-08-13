Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Clima Diario

Estado del tiempo en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima se presenta parcialmente nuboso desde la mañana, con la temperatura mínima de 7.3°C. La humedad alcanzará un valor significativo, lo que incrementará ligeramente la sensación de frescura matutina. Se espera que los vientos sean moderados, con una velocidad que rondará los 19 km/h. La máxima probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que no se prevé lluvia durante este lapso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde, el clima continuará con cielos parcialmente cubiertos, mientras que las temperaturas subirán hasta los 21.9°C. El viento, que se mantiene estable, soplará del noreste mantenido una velocidad constante de alrededor de 10 km/h. Por la noche, las condiciones meteorológicas seguirán similares, con cielos nubosos y temperaturas agradables al final del día.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, lo que brindará una jornada con apreciable luz solar para disfrutar las actividades del día.