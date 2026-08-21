Cómo tramitar el CUD en 2026: requisitos, beneficios y acceso a la versión digital

Certificado Único de Discapacidad: quiénes pueden acceder, cómo tramitarlo y cuáles son los beneficios

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito de validez nacional dentro del territorio argentino que permite acreditar la discapacidad de una persona. Contar con este certificado permite acceder a distintas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El trámite para acceder al CUD es voluntario y, al ser aprobado, puede ser utilizado en formato papel o en versión digital a través de la aplicación Mi Argentina. La evaluación es realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria que determina si corresponde la emisión del mismo.

El trámite para acceder al CUD es voluntario, gratuito y, al ser aprobado, puede ser utilizado en formato papel o en versión digital a través de la aplicación Mi Argentina. Foto: Foto generada con IA

¿Qué tipos de discapacidades son evaluadas para el CUD?

Discapacidad física o motora: se trata de afecciones que afectan la capacidad de movimiento, como parálisis, debilidad muscular, amputaciones, espina bífida o parálisis cerebral.

Discapacidad sensorial: incluye la discapacidad visual (ceguera o baja visión) y la discapacidad auditiva (sordera o pérdida de audición).

Discapacidad intelectual: implica limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, manifestándose en habilidades conceptuales, sociales y prácticas.

Discapacidad psicosocial: son afecciones que afectan la salud mental y el comportamiento, como trastornos de ansiedad, depresión o esquizofrenia.

Discapacidad múltiple: se refiere a la coexistencia de dos o más tipos de discapacidad simultáneamente.

Discapacidad del desarrollo: incluye condiciones como el autismo y la discapacidad intelectual, que afectan el desarrollo y funcionamiento del cerebro.

Discapacidad del lenguaje y la comunicación: son afectaciones que dificultan la capacidad de hablar, escuchar o procesar el lenguaje.

¿Qué beneficios trae la tramitación del CUD?

Cobertura de salud: cobertura total en las prestaciones del sistema básico para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.

Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.

El CUD permite el acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros. Foto: ElEsquiú.com.

Eximición de tasas municipales: algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.

Beneficios en la compra de automotores: exención del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.

Asignaciones familiares: acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de down.

Derechos laborales: inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas de empleo.

Facilidades para la instalación de comercios: acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.

Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento.

¿Cómo tramitar el CUD?

Ingresar a Mi Argentina Desde la web o la app, se completa un formulario con los datos personales. Esa consulta determina qué documentación médica se necesita y en qué sede corresponde hacer la evaluación, según el domicilio del solicitante. Reunir la documentación requerida Solicitar turno para la Junta Evaluadora Una vez presentada la documentación, se asigna turno para la evaluación presencial, que es obligatoria. Asistir a la evaluación La Junta analiza la situación y define si corresponde la emisión del certificado. Obtener el CUD Si el trámite es aprobado, el certificado queda disponible en formato digital en la app Mi Argentina y también puede retirarse en papel, según la jurisdicción.

Paso a paso para obtener el Certificado Único de Discapacidad. Foto: Foto generada con IA

CUD digital: cómo funciona y dónde se ve

Una de las principales novedades de los últimos años es el CUD digital, que tiene la misma validez legal que el documento físico. Está disponible automáticamente para personas mayores de 13 años que tengan cuenta verificada en Mi Argentina, y permite presentar el certificado directamente desde el celular en trámites, controles o viajes.