Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Meteorología diaria

Hoy en La Pampa, el clima se presenta con condiciones parcialmente nubosas a lo largo del día. Durante la mañana, la temperatura mínima será de 7.1°C, lo que puede resultar en una jornada fresca en sus primeras horas. No se esperan precipitaciones, lo que facilita las actividades al aire libre durante este lapso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C, manteniendo el ambiente cómodo y cálido. Los vientos del noroeste se registrarán con una velocidad máxima de 29 km/h. Aunque no está previsto que llueva, la humedad relativa del ambiente será alta, alcanzando un 79%, lo que podría dar una sensación de mayor calidez. Hacia la noche, las condiciones meteorológicas continuarán estables con cielos parcialmente vacíos, oportuno para quienes disfrutan de las actividades nocturnas al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025

Hoy, el amanecer en La Pampa será a las 08:25, aportando un inicio tardío al día, mientras que el ocaso se producirá a las 18:08, permitiendo tiempo suficiente de luz solar para disfrutar las últimas horas del día. Se recomienda planear las actividades diurnas dentro de este marco horario para aprovechar al máximo la luz natural.