Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 14 de agosto de 2025

Estado del tiempo

Hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que van desde los 8.6°C hasta los 16°C. Durante la mañana, el índice de humedad alcanzará un 78% y los vientos soplarán a velocidades de hasta 12 km/h, manteniendo el ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y noche, se espera que las temperaturas permanezcan dentro de un rango similar, con una disminución ligera hacia la noche. El cielo continuará con nubes dispersas, y es importante destacar la alta humedad que se mantendrá alrededor del 66% al caer la tarde. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas durante el día, permitiendo actividades al aire libre con mínimas preocupaciones.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Recomendamos llevar un abrigo ligero debido a las brisas frescas matutinas. No olvides tu paraguas si planeas salir, ya que aunque las probabilidades de lluvia son bajas, el clima puede ser impredecible. Esta precaución es especialmente importante para aquellos que planean quedarse fuera hasta tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 14 de agosto de 2025

El sol hará su aparición a las 07:57 y se ocultará nuevamente a las 17:50, brindando varias horas de luz diurna para disfrutar de las actividades planificadas.