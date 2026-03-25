Transporte público Foto: Foto generada con IA

El Gobierno nacional puso en marcha un cambio clave en el transporte público: desde ahora, la tarjeta SUBE es gratuita para personas con discapacidad, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni gestiones adicionales. La medida fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, y ya comenzó a aplicarse de forma automática en todo el país.

La decisión llega en un contexto de fuertes aumentos en el boleto de colectivos y trenes, donde el valor mínimo en el AMBA ya supera los $680, lo que convierte a esta política en un alivio económico directo para miles de familias.

¿Quiénes pueden acceder a la SUBE gratis?

El beneficio está dirigido exclusivamente a personas con discapacidad que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. A partir de la nueva resolución, quienes cumplan con este requisito podrán viajar gratis en el transporte público utilizando su SUBE, sin cupos ni límite de viajes.

El acceso es automático, ya que el sistema cruza los datos oficiales entre los organismos del Estado. Esto elimina la necesidad de presentar formularios, sacar turnos o realizar validaciones presenciales.

Aumenta el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

Qué cambia con la nueva medida del Ministerio de Capital Humano

La novedad central es la simplificación total del trámite. Según lo establecido en la Resolución 415/2026 del Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de Discapacidad quedó autorizada a coordinar directamente con la Secretaría de Transporte y con Nación Servicios S.A., la empresa que administra el sistema SUBE.

Gracias a esta integración tecnológica:

El beneficio se activa sin gestiones extras

No es necesario renovar la SUBE especial

Se evitan traslados innecesarios a oficinas públicas

El boleto gratuito rige en todo el territorio nacional

El objetivo oficial es reducir barreras burocráticas y garantizar el derecho a la movilidad en igualdad de condiciones.

Cómo saber si ya tenés la SUBE gratis activa

Las personas que ya poseen CUD no deben hacer ningún trámite adicional. El sistema asigna el beneficio de manera automática, y la tarjeta SUBE funciona con gratuidad al momento de viajar.

En caso de dudas, se recomienda:

Tener la SUBE registrada a nombre del titular Verificar el CUD vigente en los registros oficiales Consultar el saldo o movimientos en una Terminal SUBE

Si el beneficio no aparece reflejado, se puede realizar una consulta digital ante los canales oficiales.

Aumento de colectivo Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Un alivio frente al aumento del transporte

La activación de la SUBE gratuita se da mientras el costo del transporte continúa en alza. En el AMBA, los boletos de colectivo ya superan los $900 en los tramos más largos, lo que impacta especialmente en sectores vulnerables.

Desde el Gobierno destacaron que esta política forma parte de un proceso de modernización del Estado, enfocado en el acceso real a derechos y prestaciones sociales.

No solo transporte: cambios en el sistema de salud

La misma normativa incluye otra medida relevante: la posibilidad de vincular automáticamente los títulos universitarios con la Matrícula Nacional de los profesionales de la salud. Esto permitirá una inserción laboral más rápida y una mejora en la capacidad de respuesta del sistema sanitario a nivel nacional.

SUBE gratis: una medida clave que ya está vigente

La gratuidad de la SUBE para personas con discapacidad ya rige en todo el país y marca un cambio significativo en la política de transporte. Con menos trámites, mayor automatización y alcance nacional, el beneficio apunta a garantizar movilidad, inclusión y alivio económico en un contexto complejo.

Para quienes cumplen con los requisitos, la SUBE gratis ya es una realidad.