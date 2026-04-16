Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Luego de un miércoles pasado por agua, con tormentas fuertes de abundante caída de agua que causaron inundaciones en distintas partes del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por lluvias para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gran parte de la Provincia.

Según indicó el SMN el área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, los cuales podrían ser superados localmente.

Esta situación se da en medio de un nuevo fenómeno de ciclogénesis que afecta a la provincia. El mismo comenzó el martes a la medianoche y se extenderá por, al menos, otras 24 horas.

Las localidades afectadas por alerta amarilla

Además de CABA, algunas de las zonas afectadas por la alerta amarilla debido a las fuertes lluvias son: Almirante Brown - Avellaneda - Berazategui - Florencio Varela - Lanús - Lomas de Zamora - Presidente Perón - Quilmes - Brand Brandsen - Cañuelas - Oeste de Magdalena - San Vicente - Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto- Oeste de Castelli - Oeste de Chascomús - Oeste de Dolores - Oeste de General Lavalle - Oeste de Lezama - Oeste de Punta Indio - Oeste de Tordillo - Pilar - Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón -Costa de General Pueyrredón - Costa de Mar Chiquita y General Alvarado.

Alerta amarilla para el jueves 16 de abril. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en CABA

Jueves 16 de abril : temperatura mínima de 18 °C y máxima de 23 °C. Lluvias fuertes durante la madrugada que irán bajando la intensidad durante el resto del día. El viento soplará hasta los 31 km/h.

Viernes 17 de abril : mínima de 17 °C y máxima de 25 °C. El cielo estará nublado y el viento soplará hasta los 22 km/h. No se esperan lluvias.

Sábado 19 de abril : mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. Cielo algo nublado, sin lluvias.

Domingo 20 de abril : 17 °C de mínima y 24 °C de máxima. Se esperan entre 10% y 40% de probabilidades de lluvia durante todo el día.

Lunes 21 de abril: mínima de 17 °C y máxima de 22 °C. Vientos de hasta 22 km/h con 10% de probabilidad de precipitación.

Inundaciones en Buenos Aires tras el temporal

Las fuertes tormentas de la madrugada de este miércoles 15 de abril dejaron a gran parte del AMBA y el interior de la Provincia bajo el agua. Entre las zonas afectadas, se encontró el barrio porteño de Palermo, cuyos famosos bosques se vieron inundados por el temporal.

El anegamiento de agua generó demoras y situaciones de incertidumbre ya que no hubo señalización ni personal que desviara el tránsito. Los vehículos atrapados en el agua tenían sus balizas encendidas y los autos más bajos eran los más afectados en cuanto a dificultad para su circulación.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: