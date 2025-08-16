PAMI ofrece cursos y talleres gratuitos para jubilados en todo el país: cuáles son y cómo inscribirse

Las actividades, presenciales y virtuales, abarcan desde formación universitaria hasta propuestas artísticas, saludables y de socialización, sin necesidad de experiencia previa. Conocé los detalles.
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 16 de agosto de 2025, 17:00
PAMI impulsa cursos y talleres gratuitos para promover el aprendizaje y el bienestar de jubilados. Foto: Freepik.
PAMI impulsa cursos y talleres gratuitos para promover el aprendizaje y el bienestar de jubilados. Foto: Freepik.

El Programa de Asistencia Médica Integral, más conocido como PAMI, lanzó una amplia agenda de actividades educativas, recreativas y de bienestar para sus afiliados. Las propuestas son totalmente gratuitas, se desarrollan en modalidad presencial, virtual o mixta, y no requieren experiencia ni estudios previos por parte de los jubilados.

La iniciativa busca que las personas mayores puedan seguir aprendiendo, ejercitándose y conectándose con otros, a través de opciones variadas y adaptadas a distintos intereses.

PAMI, jubilados. Foto: Instagram.
PAMI impulsa cursos y talleres gratuitos para promover el aprendizaje y el bienestar de jubilados. Foto: Instagram / @pami.org.ar.

PAMI impulsa cursos y talleres gratuitos para promover el aprendizaje y el bienestar de jubilados

La propuesta abarca tres ejes principales, los cuáles son:

1. Cursos Universitarios UPAMI

También podría interesarte

Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para septiembre con el aumento a jubilados y pensionados

Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para septiembre con el aumento a jubilados y pensionados

El secreto mejor guardado de Jujuy: cómo es el pueblo que fue elegido entre los mejores destinos turísticos del mundo

El secreto mejor guardado de Jujuy: cómo es el pueblo que fue elegido entre los mejores destinos turísticos del mundo

  • Dictados por docentes en más de 60 universidades del país.
  • Temáticas: historia, literatura, tecnología, arte, salud, entre otras.
  • Modalidades: presencial, virtual o híbrida.
  • Ideal para quienes quieren ampliar conocimientos con el respaldo académico de universidades nacionales.

2. Talleres Sociopreventivos

  • Se realizan en Centros de Jubilados y Pensionados de distintas provincias.
  • Actividades: gimnasia suave, teatro, canto, manualidades, baile y más.
  • Objetivos: estimular el movimiento, la creatividad y la socialización.
  • También contribuyen a la prevención de problemas de salud física y emocional.

3. Programa Buen Vivir

  • Promueve hábitos saludables y un estilo de vida integral.
  • Incluye charlas, actividades recreativas y espacios de cuidado personal.
  • Busca mejorar la calidad de vida mediante prácticas positivas y acompañamiento.
Cursos, UPAMI, PAMI, adultos mayores. Foto Freepik
PAMI impulsa cursos y talleres gratuitos para promover el aprendizaje y el bienestar de jubilados. Foto: Freepik.

Paso a paso, cómo inscribirse a los talleres de PAMI

  1. Ingresar a la web oficial de PAMI o a su aplicación para celulares.
  2. Seleccionar la sección correspondiente: Cursos Universitarios UPAMI o Talleres Sociopreventivos.
  3. Hacer clic en “Inscribirme”.
  4. Elegir la temática de interés.
  5. Seleccionar el curso o taller deseado (es posible anotarse en hasta 5 cursos y 3 talleres al mismo tiempo).
  6. Completar los datos personales y confirmar la inscripción.
  7. Esperar el contacto del docente o tallerista, quien brindará toda la información necesaria.

Con estas propuestas, PAMI refuerza su compromiso de acompañar a las personas mayores en su desarrollo personal y social. Ya sea desde casa o en encuentros presenciales, los afiliados pueden acceder a actividades pensadas para su bienestar integral, aprender algo nuevo y compartir experiencias con otros.