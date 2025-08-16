PAMI ofrece cursos y talleres gratuitos para jubilados en todo el país: cuáles son y cómo inscribirse

Las actividades, presenciales y virtuales, abarcan desde formación universitaria hasta propuestas artísticas, saludables y de socialización, sin necesidad de experiencia previa. Conocé los detalles.

PAMI impulsa cursos y talleres gratuitos para promover el aprendizaje y el bienestar de jubilados. Foto: Freepik.

El Programa de Asistencia Médica Integral, más conocido como PAMI, lanzó una amplia agenda de actividades educativas, recreativas y de bienestar para sus afiliados. Las propuestas son totalmente gratuitas, se desarrollan en modalidad presencial, virtual o mixta, y no requieren experiencia ni estudios previos por parte de los jubilados.

La iniciativa busca que las personas mayores puedan seguir aprendiendo, ejercitándose y conectándose con otros, a través de opciones variadas y adaptadas a distintos intereses.

PAMI impulsa cursos y talleres gratuitos para promover el aprendizaje y el bienestar de jubilados.

La propuesta abarca tres ejes principales, los cuáles son:

1. Cursos Universitarios UPAMI

Dictados por docentes en más de 60 universidades del país.

Temáticas: historia, literatura, tecnología, arte, salud, entre otras.

Modalidades: presencial, virtual o híbrida.

Ideal para quienes quieren ampliar conocimientos con el respaldo académico de universidades nacionales.

2. Talleres Sociopreventivos

Se realizan en Centros de Jubilados y Pensionados de distintas provincias.

Actividades: gimnasia suave, teatro, canto, manualidades, baile y más.

Objetivos: estimular el movimiento, la creatividad y la socialización.

También contribuyen a la prevención de problemas de salud física y emocional.

3. Programa Buen Vivir

Promueve hábitos saludables y un estilo de vida integral.

Incluye charlas, actividades recreativas y espacios de cuidado personal.

Busca mejorar la calidad de vida mediante prácticas positivas y acompañamiento.

Paso a paso, cómo inscribirse a los talleres de PAMI

aplicación para celulares. Ingresar a la web oficial de PAMI o a su Seleccionar la sección correspondiente: Cursos Universitarios UPAMI o Talleres Sociopreventivos. Hacer clic en “Inscribirme”. Elegir la temática de interés. Seleccionar el curso o taller deseado (es posible anotarse en hasta 5 cursos y 3 talleres al mismo tiempo). Completar los datos personales y confirmar la inscripción. Esperar el contacto del docente o tallerista, quien brindará toda la información necesaria.

Con estas propuestas, PAMI refuerza su compromiso de acompañar a las personas mayores en su desarrollo personal y social. Ya sea desde casa o en encuentros presenciales, los afiliados pueden acceder a actividades pensadas para su bienestar integral, aprender algo nuevo y compartir experiencias con otros.