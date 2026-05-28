Vacuna rusa Sputnik V contra coronavirus, NA

La muerte de Melín Agustina Sartori volvió a poner el foco sobre uno de los efectos adversos menos frecuente registrados durante la campaña mundial de vacunación contra el COVID-19. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba determinó que el fallecimiento estuvo relacionado con un cuadro de trombocitopenia trombótica asociado a la vacuna Sputnik V.

El fallo judicial fue histórico, ya que ordenó al Estado nacional a avanzar con la indemnización para la familia de la joven de 24 años, debido a que su desenlace fatal fue producto de la primera dosis de la vacuna desarrollada en Rusia.

La Justicia relacionó la muerte de Melín Agustina Sartori con los efectos generados por una dosis de la vacuna Sputnik V. Foto: CANAL26

Según el Hospital Clínico de la Universidad de Santiago de Compostela, se trata de un evento extremadamente raro, y fue detectada en un número muy reducido de personas que fueron vacunadas durante la pandemia del Covid-19.

Qué es la trombocitopenia trombótica y cómo se genera

La trombocitopenia trombótica es un síndrome poco frecuente que combina dos alteraciones graves: la formación de coágulos sanguíneos y una disminución anormal de las plaquetas en sangre. Este cuadro fue identificado durante la pandemia en un grupo muy reducido de personas que se inocularon con vacunas elaboradas con tecnología de vector adenoviral, entre ellas Sputnik V, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Según explicaron distintos organismos sanitarios internacionales durante la pandemia, el trastorno provoca que el sistema inmune genere anticuerpos que activan las plaquetas y desencadenan la formación de coágulos en distintas partes del cuerpo.

Los síntomas suelen aparecer entre cuatro y treinta días después de la vacunación. En el caso de Melina Agustina Sartori, las primeras señales surgieron seis días después de recibir la dosis. Entre los principales síntomas se encuentran los siguientes:

Dolor de cabeza intenso y persistente

Vómitos o náuseas frecuentes

Visión borrosa o problemas para ver

Dificultad para respirar

Dolor en el pecho

Dolor abdominal fuerte

Hinchazón o dolor en las piernas

Aparición de hematomas sin causa aparente

Sangrado inusual, como sangrado de encías o nariz

Pequeñas manchas rojizas en la piel (petequias)

Los médicos advierten que se trata de un cuadro grave que requiere atención inmediata, aunque insisten en que su incidencia fue extremadamente baja en relación con la cantidad total de vacunas aplicadas en el mundo.

Sputnik V Light, vacuna, Reuters

Cómo se llegó al fallo que responsabilizó al Estado

Tras el fallecimiento de la joven, la familia inició un reclamo ante el Fondo de Reparación COVID-19 previsto por la Ley 27.573. En un primer momento, el caso había sido clasificado como “Indeterminado” por falta de evidencia suficiente.

Sin embargo, con el avance de las investigaciones científicas y nuevos estudios internacionales sobre eventos trombóticos asociados a vacunas de vector adenoviral, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas revisó el expediente.

En mayo de 2024, el organismo reclasificó oficialmente el caso como “Relacionado A1”, confirmando la existencia de un nexo causal entre la vacuna Sputnik V y el fallecimiento. A partir de esa actualización científica, la Cámara Federal de Córdoba revocó el rechazo administrativo previo y ordenó al Ministerio de Salud completar el proceso de indemnización para la madre de la víctima.