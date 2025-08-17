Frío extremo y condiciones inestables: cómo estará el clima este domingo 17 de agosto, Día del Niño

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el cierre del fin de semana, todos los detalles.

Ola de frío en Argentina. Foto: NA/Damián Dopacio

Cierra el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores y se espera con condiciones inestables del clima, mientras se mantiene el frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un domingo del Día del Niño con probabilidad de lloviznas en la madrugada, mejorando desde la mañana con cielo entre nublado y mayormente nublado.

La Ciudad de Buenos Aires. Foto: Unsplash.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 15 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El lunes también tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada, pero con probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 10 y 16 grados.

Para el martes se espera una jornada con lluvias a toda hora, acompañado por marcas térmicas que oscilarán entre 12 y 16 grados.