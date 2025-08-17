Proyectan una nueva estación de trenes en CABA: dónde estaría ubicada y por qué buscará ser clave para miles de pasajeros
La Ciudad de Buenos Aires evalúa la construcción de una nueva estación ferroviaria en el tramo comprendido entre Retiro y la Facultad de Derecho de la UBA, en terrenos que aún pertenecen al Estado nacional. Pero no será una parada más: se proyecta como un nodo multimodal que integre trenes (líneas Mitre, Belgrano Norte y San Martín), el subte H y múltiples líneas de colectivos urbanos, con el objetivo de descongestionar Retiro y potenciar el transporte público.
Un proyecto clave para el transporte y la ciudad con múltiples beneficios
Esta estación busca conectar diferentes modos de transporte en un solo punto estratégico, facilitando el acceso diario a miles de usuarios del AMBA y promoviendo la integración urbana en barrios como Recoleta y el Barrio 31.
Entre los puntos más destacados del proyecto:
- Se realizó un concurso de ideas no vinculante en colaboración con el SCA y FADEA, que recibió más de 60 propuestas.
- El proyecto ganador contempla una planta baja abierta, económica y funcional, con boleterías, locales comerciales, sanitarios, ascensores, escaleras mecánicas, molinetes y un puente peatonal hacia el Barrio 31.
- Se estima que la estación podría sumar 30.000 pasajeros diarios en tren y 25.000 en subte.
- Permitirá descomprimir Retiro, mejorar la circulación en el subte H y fomentar el transporte público sobre los vehículos particulares.
- El proyecto todavía depende de acuerdos con la Nación para la transferencia de los terrenos y su financiamiento, que se calcula entre USD 20 y 25 millones.
Entre sus beneficios se encuentran:
- Creación de un centro de trasbordo eficiente entre trenes, subte y colectivos.
- Acceso directo al subte H desde zonas norte del conurbano.
- Reducción del tránsito vehicular y mejoras en los tiempos de traslado.
- Fomento de la equidad urbana, al conectar la Facultad de Derecho con el Barrio 31 y otras zonas residenciales.