Proyectan una nueva estación de trenes en CABA: dónde estaría ubicada y por qué buscará ser clave para miles de pasajeros

No será una parada más: este proyecto busca transformar el transporte en la ciudad y conectar trenes, subte y colectivos en un solo punto estratégico.

Trenes Argentinos. Foto: NA (Damián Dopacio)

La Ciudad de Buenos Aires evalúa la construcción de una nueva estación ferroviaria en el tramo comprendido entre Retiro y la Facultad de Derecho de la UBA, en terrenos que aún pertenecen al Estado nacional. Pero no será una parada más: se proyecta como un nodo multimodal que integre trenes (líneas Mitre, Belgrano Norte y San Martín), el subte H y múltiples líneas de colectivos urbanos, con el objetivo de descongestionar Retiro y potenciar el transporte público.

Un proyecto clave para el transporte y la ciudad con múltiples beneficios

Esta estación busca conectar diferentes modos de transporte en un solo punto estratégico, facilitando el acceso diario a miles de usuarios del AMBA y promoviendo la integración urbana en barrios como Recoleta y el Barrio 31.

Estación de Retiro. Foto: NA (Marcelo Capece)

Entre los puntos más destacados del proyecto:

Se realizó un concurso de ideas no vinculante en colaboración con el SCA y FADEA, que recibió más de 60 propuestas.

El proyecto ganador contempla una planta baja abierta, económica y funcional, con boleterías, locales comerciales, sanitarios, ascensores, escaleras mecánicas, molinetes y un puente peatonal hacia el Barrio 31 .

Se estima que la estación podría sumar 30.000 pasajeros diarios en tren y 25.000 en subte.

Permitirá descomprimir Retiro , mejorar la circulación en el subte H y fomentar el transporte público sobre los vehículos particulares.

El proyecto todavía depende de acuerdos con la Nación para la transferencia de los terrenos y su financiamiento, que se calcula entre USD 20 y 25 millones.

Estación de Retiro. Foto: NA (Damián Dopacio)

Entre sus beneficios se encuentran: