El histórico Tren dels Llacs, en Cataluña, España. Foto: Lugares de Aventura

Entre lagos, montañas y túneles del Prepirineo catalán, uno de los recorridos ferroviarios más pintorescos de Europa volvió a ponerse en marcha y ya se perfila como una de las grandes experiencias turísticas de la temporada 2026. El protagonista es el Tren dels Llacs, un histórico tren que atraviesa paisajes de desfiladeros, embalses y sierras en el interior de Cataluña, combinando naturaleza de alta montaña, patrimonio ferroviario y turismo lento.

El servicio turístico conecta las ciudades de Lleida y La Pobla de Segur a lo largo de 89 kilómetros, con paso por Balaguer y atravesando las comarcas de Segrià, La Noguera y Pallars Jussà. Durante el trayecto, el tren acompaña el curso del río Noguera Pallaresa y ofrece vistas constantes de lagos artificiales, montañas y valles del Prepirineo, la franja natural ubicada al sur de la cordillera pirenaica central.

Tren dels Llacs: el recorrido ferroviario más escénico del interior de Cataluña

Pero el atractivo no es solo paisajístico. La línea ferroviaria también representa una obra de ingeniería singular: en menos de 100 kilómetros, el recorrido incluye cuatro lagos, 40 túneles y 75 puentes, una concentración poco habitual incluso entre los trenes turísticos más famosos del continente.

El histórico Tren dels Llacs conecta las ciudades de Lleida y La Pobla de Segur a lo largo de 89 kilómetros. Foto: Lugares de Aventura

La temporada 2026 contempla 29 circulaciones distribuidas entre primavera, verano y otoño europeo, con dos modalidades distintas de viaje. La principal experiencia es el emblemático tren, compuesto por locomotoras diésel de los años 60 que arrastran coches de época de la serie 6000, fabricados en 1968 y conocidos popularmente como “ye-yés”.

Estas formaciones, utilizadas originalmente para servicios mixtos y maniobras ferroviarias, conservan gran parte de su estética original y suman detalles difíciles de encontrar en el turismo ferroviario actual: un coche cafetería con barra panorámica y un antiguo furgón postal restaurado.

Cómo es viajar en el tren histórico que cruza el Prepirineo español

El trayecto completo dura aproximadamente dos horas y permite pasar de la llanura de Lleida al corazón montañoso del Prepirineo sin interrupciones, atravesando algunos de los paisajes menos masificados de Cataluña.

El recorrido incluye cuatro lagos, 40 túneles y 75 puentes, una concentración poco habitual. Foto: Lugares de Aventura

Durante las semanas centrales del verano europeo también circula una segunda opción: el tren panorámico GTW serie 331. A diferencia de la histórica formación, este servicio apuesta por el confort contemporáneo y la experiencia visual del paisaje.

Cuenta con 90 plazas distribuidas en dos coches climatizados, grandes ventanales panorámicos, accesibilidad total para personas con movilidad reducida, espacios para bicicletas y enchufes para dispositivos electrónicos, características pensadas para un público que busca combinar fotografía, naturaleza y turismo sustentable.

Cuánto cuesta el Tren dels Llacs y cuándo viajar en 2026

La temporada 2026 prevé 23 salidas del tren los sábados (entre el 11 de abril y el 27 de junio, y luego del 22 de agosto al 31 de octubre), mientras que el tren panorámico realizará seis recorridos entre el 4 de julio y el 8 de agosto, coincidiendo con el pico de turismo estival en Europa.

El precio estimado del viaje ida y vuelta es de 37 euros para adultos y 20,35 euros para niños de entre 4 y 13 años. Foto: Lugares de Aventura

El pasaje incluye ida y vuelta el mismo sábado, aunque existe la posibilidad de regresar hasta seis días después en un tren regular de la línea Lleida–La Pobla de Segur, una alternativa que permite extender la estadía en los pueblos y zonas naturales del recorrido sin necesidad de modificar la reserva original.

Para la temporada 2026, el precio estimado del viaje ida y vuelta es de 37 euros para adultos y 20,35 euros para niños de entre 4 y 13 años, mientras que los menores de 4 años viajan gratis.

El nuevo pasaporte turístico ferroviario que impulsa Cataluña

La temporada también incorpora una novedad pensada para incentivar el turismo ferroviario regional: el Passaport Turistren, un soporte digital que se activa automáticamente al comprar el boleto del Tren dels Llacs.

El Passaport Turistren es un soporte digital que se activa automáticamente al comprar el boleto. Foto: Lugares de Aventura

El sistema permite acceder a beneficios y descuentos en otras experiencias ferroviarias turísticas de Cataluña. Después del primer viaje validado, los pasajeros desbloquean rebajas de hasta el 20% para futuras rutas incluidas en el programa. Además, quienes completen las seis experiencias ferroviarias antes de finalizar 2027 participarán en el sorteo de un premio especial.

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que busca consolidar el crecimiento del turismo ferroviario y superar el millón y medio de usuarios anuales en sus servicios turísticos.