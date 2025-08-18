La ANMAT detectó un “Ozempic falso” y prohibió su venta tras una alerta sanitaria

La investigación interna determinó que el producto original es de venta bajo receta, se comercializa únicamente en viales y cuenta con un sistema de trazabilidad que permite identificar cada unidad.

ANMAT. Foto: NA.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata del uso, comercialización y distribución de cualquier dosis presentación y lote identificado como “Ozempic Semaglutida Tablets USP”, fabricado por Pharma Argentina SA.

La resolución, firmada por la administradora nacional Nélida Agustina Bisio, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, después de una denuncia presentada por la firma Novo Nordisk Pharma Argentina S.A., titular del registro del medicamento original Ozempic.

Ozempic fue autorizado por ANMAT para tratamientos de diabetes tipo 2. Foto: Reuters.

La decisión se tomó luego de que Novo Nordisk informara a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEGMPS) sobre la aparición en redes sociales de un producto que declaraba contener semaglutida en comprimidos orales, bajo la denominación “Ozempic Semaglutida Tablets USP, 25 mg, 60 tablets”.

El medicamento Ozempic. Foto: Reuters (George Frey)

Frente a esta acusación, el director técnico de la empresa denunciante aportó una muestra y aseguró que no existe a nivel mundial un producto Ozempic en forma de cápsulas o comprimidos, y que dicho medicamento es falsificado.

Ozempic autoinyectable. Foto: Reuters.

La investigación interna de la ANMAT determinó que el producto original Ozempic es de venta bajo receta, se comercializa únicamente en viales y cuenta con un sistema de trazabilidad que permite identificar cada unidad.

También, la Dirección de Gestión de Información Técnica confirmó que ni Pharma Argentina S.A. ni MD Pharma (nombres que figuraban como fabricantes en las redes sociales) poseen registro de habilitación ante la autoridad sanitaria.

La ANMAT emitió una alerta pública sobre el Ozempic falsificado

Acompañado de imágenes comparativas entre el producto original y el falsificado, la ANMAT solicitó a profesionales de la salud, instituciones y distribuidores que verifiquen las unidades en existencia y, en caso de detectar ejemplares con las características del producto falsificado, se comuniquen con la autoridad sanitaria.

El productor de Ozempic, el laboratorio danés Novo Nordisk Pharma, había denunciado en julio la falsificación. En aquel momento, la ANMAT advirtió sobre la circulación del medicamento trucho, que se usa para tratar la diabetes, aunque también se utiliza fuera de las indicaciones aprobadas para bajar de peso.

El medicamento Ozempic. Foto: Reuters (Hollie Adams)

En Argentina, Ozempic está aprobado únicamente para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Si bien algunos profesionales lo recetan en casos específicos como ayuda para bajar de peso, ese uso se considera “off-label”: fuera de las indicaciones oficiales autorizadas.

Para la obesidad, la presentación correcta de semaglutida lleva el nombre comercial Wegovy, aprobada recientemente en el país, cuya disponibilidad fue programada para el último cuatrimestre de 2025.