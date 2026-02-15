Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, en la ciudad de Ushuaia. Foto: NA.

En el extremo sur del continente americano, donde la cordillera se encuentra con el mar y la nieve forma parte del paisaje habitual, es donde se alza el aeropuerto más austral del mundo: el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.

Apenas a cuatro kilómetros de Ushuaia, esta es la principal puerta de entrada aérea a la Patagonia.

Fue inaugurado en 1995 para reemplazar al antiguo aeropuerto militar y completó su desarrollo en diferentes etapas, entre 1997 y 2009, cuando se amplió la terminal de pasajeros.

Hoy es uno de los aeropuertos más modernos del país y se destaca por tener uno de los mayores niveles de operatividad de la Argentina, incluso bajo condiciones climáticas adversas, como nevadas intensas, fuertes vientos y baja visibilidad.

La importancia de este aeropuerto en la Argentina. Foto: X/@wavy_zyro

La importancia del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas

Este aeropuerto opera vuelos regulares hacia Buenos Aires, El Calafate, Trelew y Córdoba, y también cuenta con conexiones internacionales como Punta Arenas en Chile.

Su rol es estratégico: funciona como punto de partida para cruceros y expediciones científicas y turísticas hacia la Antártida, y es el principal acceso aéreo al Parque Nacional Tierra del Fuego, uno de los destinos más visitados del sur del país.

Uno de sus grandes diferenciales es la pista, que mide 2.800 metros de largo por 45 de ancho. Esa extensión permite la operación diaria de aeronaves de gran porte, incluidos modelos como los Airbus A330 y A340, algo inusual en un destino de nieve. Es el único aeropuerto argentino en estas condiciones con semejante capacidad técnica y regularidad operativa.

Asimismo, la terminal cuenta con 9.700 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, preparados para absorber los picos de demanda durante la temporada de cruceros y las vacaciones de invierno.

Este aeropuerto cuenta con varias conexiones, tanto nacionales como internacionales. Foto: REUTERS

En total, el complejo abarca 28.000 m², dispone de 18 puestos de check-in, una sala de embarque de cabotaje con capacidad para 500 personas sentadas y una sala mixta para 300 pasajeros, además de moderno instrumental de radioayudas que permite operar en casi cualquier clima.

Por su ubicación extrema, su infraestructura y su importancia logística y turística, el aeropuerto de Ushuaia no solo ostenta un récord mundial: es una pieza estratégica del sistema aéreo argentino.