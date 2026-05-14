Qué comprar en el Mercado Central:

La Feria S1 “El Reloj” del Mercado Central de Buenos Aires ofrece promociones especiales hasta el 19 de mayo. Foto: Facebook / Corporación Mercado Central de Buenos Aires.

En medio de la suba constante de precios y la búsqueda de alternativas para cuidar el bolsillo, el Mercado Central de Buenos Aires volvió a lanzar promociones en la Feria Comunitaria S1 “El Reloj”, con descuentos en productos de almacén, carnes, lácteos y combos familiares.

Las ofertas estarán vigentes hasta el martes 19 de mayo de 2026 y se podrán aprovechar tanto para compras individuales como para abastecerse en cantidad. Además, en algunos comercios adheridos se suman beneficios de Cuenta DNI, una herramienta cada vez más utilizada por los consumidores para reducir gastos en alimentos.

Carnes, lácteos, productos de almacén y combos familiares aparecen entre las ofertas más buscadas por los consumidores.

Cuáles son los días y horarios de la feria en el Mercado Central

La feria funciona dentro del predio del Mercado Central en la localidad de Tapiales, partido de La Matanza, y mantiene horarios extendidos: abre de lunes a sábados de 9 a 17, mientras que los domingos atiende de 9 a 13.

Feria S1 “El Reloj”: todas las ofertas que podés conseguir en el Mercado Central

Entre los productos más buscados aparecen artículos básicos de almacén con precios considerablemente más bajos que en supermercados tradicionales.

Almacén y Comestibles

Puré de tomate (Sabores del Valle): $700 (520 gr).

Tallarines (Don Guido): $700 (500 gr).

Durazno en almíbar (Elisa): $2.100 (820 gr).

Arvejas (Agromar): $450 (500 gr).

Azúcar (La Muñeca): $1.100 (1 kg).

Harina 000 (Morixe): $800 (1 kg).

Galletitas Sandwich (Neosol): $1.000 (Pack por 3 unidades).

Arroz (Julipín): $800 (1 kg).

Aceite de girasol (Caracas): $6.500 (3 litros).

Lácteos y Frescos

Queso cremoso (CMC): $6.900 por kg (Venta por media horma).

Yogur en sachet (Gran Compra): $1.900 por unidad (Llevando 5 unidades).

Manteca (SYS): $1.300 (100 gr).

Tapa de empanadas (La Cabaña): $7.000 (5 docenas).

Huevos blancos: $10.000 (3 maples, calibre N°2).

Carnicería y Pollería

Suprema: $8.500 (1 kg).

Pata y muslo: $12.000 (3 kg).

Osobuco: $11.000 (1 kg).

Carne picada: $10.000 (1 kg).

Combos y Ofertas por Cantidad

Combo Hamburguesas: 40 medallones de carne (New Burger, 110 gr c/u) + 40 panes por $25.000 .

Combo Panchos: 36 salchichas súper (Panigazzi) + 36 panes por $17.000.

El Mercado Central es una de las opciones más elegidas por familias del AMBA para realizar compras mayoristas y ahorrar en alimentos. Foto: Agencia NA.

Cuenta DNI y promociones: cómo ahorrar más en la Feria S1 “El Reloj”

Uno de los puntos más atractivos para los consumidores es la posibilidad de combinar los precios promocionales con descuentos bancarios y billeteras virtuales.

En distintos puestos adheridos del Mercado Central de Buenos Aires se aplican beneficios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia. Según el calendario de promociones de mayo, las ferias y mercados bonaerenses cuentan con descuentos especiales durante todo el mes.

Esto convirtió al Mercado Central en una de las opciones más elegidas por familias del AMBA que buscan realizar compras grandes y conseguir mejores precios que en supermercados o autoservicios barriales.

Además de la Feria S1 “El Reloj”, el predio cuenta con otros sectores de venta minorista y promociones semanales en frutas, verduras, carnes y artículos de almacén.

Los descuentos del Mercado Central pueden combinarse con beneficios de Cuenta DNI en puestos adheridos. Foto: Banco Provincia

Dónde queda y cómo llegar al Mercado Central: opciones en auto y en transporte público

Para llegar al Mercado Central de Buenos Aires tenés varias opciones, tanto en auto como en transporte público.

El predio está ubicado sobre la Autopista Riccheri y Boulogne Sur Mer, en Tapiales, partido de La Matanza, a pocos minutos de la Avenida General Paz.

La forma más directa desde CABA es:

Tomar la Autopista Riccheri en dirección a Ezeiza.

Bajar en la salida N.º 17.

Seguir los carteles hacia el acceso principal del Mercado Central.

Dirección:

Av. de Circunvalación 2602, Tapiales, Buenos Aires.

Un dato importante: en las autopistas de Buenos Aires suele utilizarse TelePASE para peajes electrónicos.

El Mercado Central es una de las opciones más elegidas por familias del AMBA para realizar compras mayoristas y ahorrar en alimentos.

Por otro lado, las líneas de colectivo que ingresan directamente al Mercado Central son:

Línea 8 (ramal B)

Línea 298 (ramal B)

También pasan por las inmediaciones:

56

86

91

92

143

162

193

621, entre otras.

El Mercado Central es una de las opciones más elegidas por familias del AMBA para realizar compras mayoristas y ahorrar en alimentos. Foto: Facebook / Corporación Mercado Central de Buenos Aires.

Horarios y recomendaciones para comprar en el Mercado Central

La Feria Comunitaria S1 “El Reloj” funciona:

De lunes a sábados: de 9 a 17.

Domingos: de 9 a 13.

Por su parte, la Feria Minorista del Mercado Central posee horarios más amplios:

Lunes a viernes: de 8 a 17.

Sábados, domingos y feriados: de 7 a 18.

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