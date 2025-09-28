Nuevo mega outlet en el shopping de Haedo: cómo será y cuándo abrirá sus puertas

La operación, que demandó una inversión de US$ 20 millones por parte del grupo IRSA, busca revitalizar uno de los complejos comerciales más emblemáticos del Gran Buenos Aires.

Al Oeste Shopping, Haedo. Foto: Google Maps

El histórico Showcenter Haedo, conocido como Al Oeste Shopping, será renovado por el grupo IRSA y reabrirá en 2026 con un formato de outlet enfocado en gastronomía, entretenimiento e indumentaria.

La operación, que demandó una inversión de US$ 20 millones, busca revitalizar uno de los complejos comerciales más emblemáticos del Gran Buenos Aires abrió a fines de la década de 1990 bajo la gestión de la empresa Showcenter, también responsable de la construcción del complejo Norte en Panamericana, actualmente conocido como Norcenter.

Al Oeste Shopping, en Haedo. Foto: Castelar Digital.

Cómo será el nuevo mega outlet de Haedo

Con la llegada de IRSA, se espera que el edificio recupere protagonismo tras intervenciones fallidas de otros inversores, incluidos intentos de Carrefour. Su principal competencia será Plaza Oeste, del grupo Cencosud.

En este sentido, la propuesta busca combinar marcas de indumentaria y belleza en formato outlet, así como también una amplia zona gastronómica y opciones de entretenimiento.

Al Oeste Shopping, en Haedo. Foto: Facebook / Al Oeste Shopping.

Además, se prevé que la reapertura genere más de 250 puestos de trabajo y atraiga visitantes de todo el corredor Oeste y Noroeste bonaerense, gracias a su cercanía con la Autopista del Oeste.

“Nos llena de orgullo sumar un nuevo activo para desarrollar este proyecto que revitalizará un lugar emblemático para la zona. Con una propuesta 100% familiar, será un núcleo de actividad urbana para el Oeste de la Provincia, integrando propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas en un espacio seguro e innovador”, señaló Jorge Cruces, CIO del Grupo IRSA.

Qué pasará con el cine Showcase de Haedo

El shopping, ubicado en Haedo, partido de Morón, cuenta con 75.000 m² y 50 locales. Tras seis meses de reformas, conservará su cine Showcase, el patio de comidas y el complejo deportivo, y sumará más de 1.000 cocheras cubiertas.

Actualmente funcionan los cines Showcase. Foto: castelar-digital

IRSA, que ya administra 15 centros comerciales en Argentina, destacó su apuesta al mercado local, pese a la caída del consumo y el crecimiento del comercio online. “El público sigue valorando la experiencia de salida familiar que ofrece un shopping”, afirmaron desde la compañía.

El Showcenter Haedo mantiene, además, un lugar en la historia del entretenimiento argentino: en 1999 registró un récord de más de 25.000 espectadores en un solo día, durante las vacaciones de invierno, según quienes trabajaban en el complejo en ese momento.