Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Pronóstico diario

La mañana en Ciudad De Buenos Aires se presenta con un ambiente calmado. El clima estará caracterizado por cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que irán aumentando progresivamente desde los 8.6°C. Es un día ideal para comenzar la jornada con una suave brisa, con el viento soplando a una velocidad máxima de 8 km/h. La humedad relativa será del 62%, lo que hará que el aire sea fresco. Te recomendamos consultar más información sobre el clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avanza el día hacia la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables. Con máximas que alcanzarán los 16°C, el cielo parcialmente nublado proporcionará un ambiente agradable. El viento, aunque moderado, no superará los 8 km/h, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre sin inconvenientes. No hay previsión de precipitaciones, así que puedes planear salidas o eventos sin preocuparte por el clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 19 de agosto de 2025

Hoy el amanecer en Buenos Aires se produjo a las 7:57 AM y el atardecer será a las 5:50 PM. Con estas horas de luz diurna, puedes organizar tus actividades con mayor precisión.