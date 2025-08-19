Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Pronóstico diario
Canal 26
Por Canal 26
martes, 19 de agosto de 2025, 06:00

La mañana en Ciudad De Buenos Aires se presenta con un ambiente calmado. El clima estará caracterizado por cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que irán aumentando progresivamente desde los 8.6°C. Es un día ideal para comenzar la jornada con una suave brisa, con el viento soplando a una velocidad máxima de 8 km/h. La humedad relativa será del 62%, lo que hará que el aire sea fresco. Te recomendamos consultar más información sobre el clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avanza el día hacia la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables. Con máximas que alcanzarán los 16°C, el cielo parcialmente nublado proporcionará un ambiente agradable. El viento, aunque moderado, no superará los 8 km/h, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre sin inconvenientes. No hay previsión de precipitaciones, así que puedes planear salidas o eventos sin preocuparte por el clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 19 de agosto de 2025

Hoy el amanecer en Buenos Aires se produjo a las 7:57 AM y el atardecer será a las 5:50 PM. Con estas horas de luz diurna, puedes organizar tus actividades con mayor precisión.