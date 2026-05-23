Colectivos; transporte público. Foto: NA (Daniel Vides)

Los distintos ramales del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) operarán con esquemas de servicios reducidos este lunes 25 de mayo en el marco del feriado nacional en conmemoración de la conformación de la Primera Junta de Gobierno de 1810. La Secretaría de Transporte confirmó que la frecuencia de colectivos, trenes y subtes se verá drásticamente afectada por el cronograma, situación que obligará a los usuarios que deban trasladarse a planificar sus recorridos con mayor anticipación para evitar demoras prolongadas.

Cómo funcionarán los colectivos el feriado del lunes 25 de mayo

Las empresas de transporte automotor informaron que las líneas de colectivos circularán con un cronograma de domingos y días festivos. Esta modalidad operativa implicará una menor frecuencia en la circulación de las unidades en la gran mayoría de los recorridos urbanos e interurbanos.

Colectivos. Foto: X @CiudadDeBondis

Feriado del 25 de mayo: cómo funcionará el subte y el Premetro

Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) comunicó que toda la red operará con horarios de domingo y comenzará la el servicio a las 8 de la mañana. A continuación, el cronograma oficial de apertura y cierre de cada cabecera:

Horarios de apertura y cierre por línea

Línea A: el tramo San Pedrito - Plaza de Mayo iniciará a las 8:00 y finalizará a las 22:08; el sentido inverso (Plaza de Mayo - San Pedrito) funcionará de 8:00 a 22:36. La estación Piedras se encuentra cerrada por obras de renovación integral.

Línea B: las unidades desde J. M. de Rosas–V. Urquiza hacia Leandro N. Alem saldrán entre las 8:00 y las 22:00; el trayecto inverso (Alem - Rosas) lo hará de 8:00 a 22:28.

Línea C: el recorrido Constitución - Retiro operará de 8 a 22:21; mientras que el sentido Retiro - Constitución funcionará de 8:00 a 22:34.

Línea D: los trenes desde Congreso de Tucumán hacia Catedral saldrán entre las 8:00 y las 22:01; mientras que de Catedral a Congreso lo harán de 8:00 a 22:34. La estación Tribunales permanece cerrada por obras de renovación integral.

Línea E: el tramo Plaza de los Virreyes - Retiro se realizará de 8:00 a 21:56 y el regreso (Retiro - Virreyes) será de 8:00 a 22:28.

Línea H: los coches desde Hospitales hacia Facultad de Derecho iniciarán a las 8:00 y terminarán a las 22:51. El sentido opuesto (Facultad de Derecho - Hospitales) operará de 8:00 a 22:29.

Cronograma del Premetro

Intendente Saguier → Centro Cívico: primer servicio a las 8:02 / Último servicio a las 21:00 horas.

Centro Cívico → Intendente Saguier: primer servicio a las 8:32 / Último servicio a las 21:32 hours.

Intendente Saguier → General Savio: primer servicio a las 8:13 / Último servicio a las 20:47 horas.

General Savio → Intendente Saguier: primer servicio a las 8:45 / Último servicio a las 21:19 horas.

Subte D estación Tribunales Foto: Buenos Aires Ciudad

Cómo funcionarán los trenes este lunes 25 de mayo

La empresa Trenes Argentinos notificó que los ferrocarriles circularán bajo el diagrama de domingos y feriados, por lo que se registrarán una menor cantidad de servicios activos. Las autoridades recomendaron chequear el estado de las formaciones en tiempo real a través de la aplicación oficial de la compañía.

El estado del servicio y las modificaciones vigentes para cada línea se estructurarán de la siguiente manera:

Línea Roca

Ramal Temperley - Haedo: las formaciones entre las estaciones Hospital Español y La Tablada se detienen únicamente en el andén 2 debido a la ejecución de obras en la zona de vías (medida vigente hasta el viernes 10 de julio).

Ramal Cañuelas - Lobos: el servicio ferroviario se encuentra totalmente interrumpido por las tareas de renovación de vías que se ejecutan entre Empalme Lobos y Lobos.

Ramales Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques (vía Temperley): la estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada al público por obras de infraestructura.

Línea Sarmiento

Ramal Once - Moreno: los trenes circulan con un recorrido limitado únicamente entre las cabeceras de Once y Merlo desde el sábado 23/5 hasta el lunes 25/5 por obras en la zona de vías.

Ramal Moreno - Mercedes: el servicio general se encuentra completamente interrumpido desde el sábado 23/5 hasta el lunes 25/5 por trabajos en la traza. Además, el ramal opera con un cronograma especial por las obras de renovación.

Ramal Merlo - Lobos: las formaciones circulan con un recorrido limitado de forma exclusiva entre las estaciones de Merlo y Las Heras por tareas de renovación de vías.

Tren, trenes, transporte, Trenes Argentinos. Foto: NA.

Línea Belgrano Sur

Nuevos horarios generales: los trenes de los ramales Dr. Sáenz - G. Catán, Tapiales - M.C.G. Belgrano y G. Catán - Lozano comenzarán a circular con un nuevo cronograma de horarios a partir del lunes 25/5.

Ramal Tapiales - M.C.G. Belgrano: las primeras y las últimas formaciones circulan con modificaciones operativas especiales por obras de renovación de vías entre Libertad y M.C.G. Belgrano (del sábado 16/5 al miércoles 20/5).

Ramal Dr. Sáenz - M.C.G. Belgrano: las unidades prestan un recorrido limitado únicamente entre las estaciones de Tapiales y M.C.G. Belgrano debido al desarrollo de obras.

Tren Turístico: el servicio de trenes recreativos que conecta las localidades de Tomás Jofré y Mercedes se encuentra temporalmente interrumpido.

Tramo Puente Alsina - Aldo Bonzi: el servicio habitual permanece suspendido hasta nuevo aviso por estrictas razones de seguridad operacional.

Líneas de tren que operan sin interrupciones especiales