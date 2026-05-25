Ola de frío en Buenos Aires. Foto: NA.

La última semana de mayo llegará con mañanas frías y temperaturas típicas de otoño en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Según el pronóstico extendido, el día más frío de la semana será el próximo miércoles, cuando la temperatura máxima alcanzará apenas los 16 grados y la mínima se ubicará en 11°C.

Además del descenso térmico, el comienzo de la semana tendrá cielo parcialmente nublado y un ambiente fresco durante gran parte de la jornada, especialmente en las primeras horas del día y durante la noche.

Pronóstico para Buenos Aires. Foto: SMN

En tanto, hacia el jueves 28 y el viernes 29 las condiciones serán similares: mañanas frescas, cielo parcialmente nublado y máximas cercanas a los 17°C. El fin de semana también mantendría temperaturas otoñales, con mínimas de 13°C y tardes templadas.

Por el momento, no hay probabilidades de lluvia previstas para los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que el clima estable acompañará el cierre de mayo. Con este panorama, se recomienda salir con abrigo liviano durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

Alerta amarilla por tormentas para Misiones: qué zonas serán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia de Misiones para este lunes feriado. El aviso alcanza principalmente al norte provincial, donde se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

De acuerdo con el mapa oficial, las zonas bajo alerta incluyen localidades como Bernardo de Irigoyen, San Pedro, Eldorado, Montecarlo y Puerto Esperanza, entre otras áreas del norte y noreste misionero.

Según el organismo, las tormentas podrían presentarse con fuerte intensidad en algunos momentos, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Alerta para el norte del país. Foto: SMN

Mientras tanto, gran parte del centro y sur de Misiones se mantiene sin alertas meteorológicas y con mejores condiciones climáticas para el inicio de la semana.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Ante este tipo de fenómenos, se recomienda:

Evitar actividades al aire libre.

No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir desagües.

Alejarse de árboles y postes de electricidad.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentos y teléfono cargado.

Si bien la alerta que rige es para este lunes, podría actualizarse en las próximas horas según la evolución de las condiciones meteorológicas.