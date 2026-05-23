Aviones P-3C Orión. Foto: Argentina.gob.ar

La Armada Argentina prevé incorporar a partir de 2029 un simulador de vuelo destinado a sus aviones P-3C Orión, en el marco del programa de cooperación militar acordado con Estados Unidos para fortalecer las capacidades de patrullado marítimo y control de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

La iniciativa forma parte del Programa 333 de Desarrollo de Capacidades de Asociación, impulsado por el Departamento de Defensa estadounidense con el objetivo de mejorar las tareas de vigilancia, monitoreo y control de los espacios marítimos considerados estratégicos para la Argentina.

La provisión del simulador quedó incluida dentro de la reciente Carta de Intención firmada entre ambos países, que establece distintas etapas para ampliar las capacidades de exploración y patrullaje marítimo de la Armada. Según lo previsto, el sistema será incorporado hacia el final del período de cooperación de cinco años contemplado en el acuerdo bilateral.

Aviones P-3C Orión. Foto: Avialatina.

Las ventajas del simulador de vuelo que prevé incorporar Argentina

La llegada del simulador permitirá reforzar la capacitación y el adiestramiento de pilotos y tripulaciones de los P-3C Orión recientemente incorporados a la Aviación Naval. Además de mejorar los niveles de entrenamiento, el sistema reducirá costos operativos y optimizará las horas de instrucción sin necesidad de utilizar permanentemente las aeronaves reales.

El programa de cooperación también contempla la incorporación de nuevos medios aéreos y sistemas ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento). Entre ellos sobresalen dos aeronaves Textron Beechcraft B-360ER MPA configuradas específicamente para patrullaje marítimo.

Estos aviones estarán equipados con radares de búsqueda de superficie, sensores infrarrojos, enlaces satelitales y sistemas avanzados de comando y control. La primera unidad tiene prevista su llegada al país en diciembre de este año, mientras que la segunda sería entregada a partir de junio de 2027.

Aviones P-3C Orión. Foto: Argentina.gob.ar

En paralelo, la Armada continúa avanzando en la recuperación de su capacidad de patrullaje marítimo de largo alcance mediante la incorporación de aeronaves P-3C Orión provenientes de Noruega. Actualmente, la fuerza ya opera dos ejemplares, mientras que una tercera unidad se encuentra atravesando trabajos de inspección mayor y puesta a punto en Estados Unidos.

Esa aeronave comenzó su proceso final luego de que Argentina completara en febrero pasado el pago correspondiente al gobierno noruego. De acuerdo con las previsiones oficiales, el avión podría ser entregado durante 2026.

El acuerdo original firmado en 2023 todavía contempla la futura incorporación de un cuarto P-3C Orión, que quedará reservado para una etapa posterior del programa de modernización de la Aviación Naval.

La recuperación de esta capacidad estratégica busca fortalecer la exploración y vigilancia de la Zona Económica Exclusiva argentina, especialmente en el Atlántico Sur, donde la presencia de flotas pesqueras extranjeras y el control de los recursos marítimos representan uno de los principales desafíos para el país.

Aviones P-3C Orión. Foto: Avialatina.

Además de las tareas de patrullaje marítimo, los P-3C Orión también pueden cumplir misiones de búsqueda y rescate, operaciones antisubmarinas y guerra antisuperficie, ampliando significativamente las capacidades operativas de la Armada Argentina.

La incorporación del simulador y de nuevos sistemas de vigilancia apunta a consolidar una estructura de control marítimo más moderna y eficiente. Con ello, la Armada busca incrementar su presencia sobre el Atlántico Sur y recuperar capacidades que durante años estuvieron limitadas por la falta de medios y modernización tecnológica.