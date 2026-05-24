Salió el álbum del Mundial 2026 en su edición dorada:

La edición Gold del álbum del Mundial 2026 salió a la venta con diseño exclusivo y formato pensado para coleccionistas. Foto: Panini | Mejorada con IA para Canal26.com.

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y, como ocurre antes de cada gran cita futbolera, la pasión por coleccionar figuritas volvió a instalarse entre chicos, jóvenes y adultos. En ese contexto, la empresa italiana Panini lanzó en Argentina la esperada edición dorada del álbum oficial del Mundial, una versión premium que apunta especialmente a coleccionistas y fanáticos del fútbol.

La denominada “Gold Edition” salió oficialmente a la venta este 20 de mayo y se presenta como una propuesta exclusiva dentro de la colección del Mundial 2026. Con una tirada limitada, detalles metalizados y formato de lujo, el producto ya genera expectativa entre quienes buscan conservar un recuerdo especial del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Panini apuesta a una versión premium con tapa dura, acabados metalizados y espacio para las 980 figuritas oficiales. Foto: Panini.

Cómo es la edición dorada del álbum del Mundial 2026

La edición premium del álbum oficial de la Copa del Mundo no es una versión tradicional. Se trata de un formato pensado para durar en el tiempo y transformarse en un objeto de colección. A diferencia del álbum clásico, esta alternativa incluye tapa dura reforzada, acabados metalizados y un diseño completamente inspirado en tonalidades doradas.

Además, cuenta con espacio para las 980 figuritas oficiales de la colección, lo que lo convierte en el álbum más grande en la historia de los Mundiales organizados por la FIFA.

Desde Panini explicaron que el objetivo de esta edición es ofrecer un producto de calidad superior para quienes desean guardar intacto el recuerdo del campeonato. En paralelo al lanzamiento dorado, la firma también presentó una edición de tapa dura convencional, disponible desde el 15 de mayo.

El álbum del Mundial 2026 será el más grande de la historia, en línea con el primer torneo que contará con 48 selecciones. Foto: Panini

La colección oficial de figuritas del Mundial 2026 tiene características inéditas, ya que el torneo marcará un antes y un después en la historia de la competencia por varios motivos:

Será el primer Mundial con 48 selecciones participantes.

Tendrá el álbum Panini más extenso jamás publicado.

Incluirá más figuritas que cualquier edición anterior.

En total, la colección está integrada por 980 stickers distribuidos en sobres de siete figuritas. Además de los planteles completos de cada selección, el álbum incorpora leyendas históricas, estadios, figuras destacadas y las tradicionales figuritas especiales holográficas y metalizadas que suelen convertirse en las más buscadas por los fanáticos.

Cuál es el precio del álbum Premium del Mundial 2026

El precio oficial de la edición Gold del álbum del Mundial 2026 ronda los $30.000 en Argentina, aunque el valor puede variar dependiendo del punto de venta y la disponibilidad.

En la página oficial de Panini, se vende un combo que incluye el álbum en su edición dorada, con 100 sobres de figuritas por un valor de $230.000. Foto: Panini.

Debido a que se trata de una edición limitada, desde distintos sectores vinculados al coleccionismo advierten que podría agotarse rápidamente, especialmente en las grandes ciudades y durante las primeras semanas de lanzamiento.

Puntos de venta: dónde comprar la edición dorada del álbum del Mundial 2026

Las versiones premium del álbum solamente se comercializan a través de distribuidores y canales oficiales autorizados por Panini. Entre los puntos habilitados aparecen:

Tiendas oficiales de Panini y ZonaKids.

Kioscos de diarios y revistas adheridos a la distribución oficial.

Supermercados y cadenas comerciales seleccionadas.

Figuritas holográficas, leyendas históricas y estadios icónicos forman parte de la colección oficial de la Copa del Mundo 2026. Foto: Panini

También recomiendan evitar compras en sitios de reventa o publicaciones no verificadas, ya que suelen aparecer productos con precios excesivamente elevados o posibles estafas vinculadas a la alta demanda.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la fiebre por completar el álbum volvió a convertirse en un fenómeno masivo en Argentina. Y esta edición dorada promete posicionarse como una de las piezas más codiciadas por los coleccionistas.