Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

Una intensa niebla afecta este lunes a distintas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y provoca demoras en vuelos, mientras no se descartan cancelaciones si las condiciones climáticas impiden la salida y llegada de aviones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por niebla para la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y el sudeste de Santa Fe, y advirtió sobre “fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social”.

Las advertencias del SMN. Foto: SMN

En este contexto, ya se registran retrasos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y algunas operaciones podrían cancelarse o reprogramarse durante la jornada.

Ante la presencia de niebla, el SMN recomienda evitar circular. En caso de conducir, aconseja:

Mantener distancia entre vehículos.

No sobrepasar a otros autos.

Encender las luces bajas y antiniebla.

Reducir la velocidad .

Si es necesario detenerse, pero hacerlo en un lugar seguro y nunca sobre la banquina o la calzada.

¿Vuelve la ola polar?: cómo seguirá el clima en Buenos Aries la última semana de mayo

Una intensa ola polar se hizo sentir con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores, pero en las últimas horas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó un giro en las condiciones climáticas de cara a la última semana de mayo 2026.

El frío no desaparece, pero pierde intensidad

Después de varios días con mañanas muy frías y tardes de escasa recuperación, el panorama empieza a mostrar señales de cambio. Los pronósticos extendidos disponibles indican que, si bien el ambiente seguirá fresco y típicamente otoñal, no aparece por ahora un nuevo pulso de frío tan intenso como el que dominó los días previos. En cambio, se perfila una secuencia de jornadas con temperaturas moderadas, sin lluvias importantes y con máximas que tenderán a acomodarse entre los 15 y 18 grados hacia el cierre de la semana.

Frío en el AMBA Foto: NA

¿Vuelve la ola polar o queda un clima más otoñal?

Con este escenario, la respuesta es clara: por ahora no se observa una nueva ola polar sobre el AMBA, sino más bien una transición hacia un clima más típico del cierre de mayo. El martes y el miércoles todavía conservarán mañanas frías, especialmente temprano, pero las tardes seguirán mostrando cierto alivio y no habrá un desplome térmico generalizado durante el resto de la semana. Además, los modelos disponibles hablan de escasas lluvias y temperaturas en recuperación durante estos días.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en Buenos Aires

Lunes 25 de mayo: 9 °C de mínima y 17 °C de máxima. El cielo estará parcialmente nublado.

Martes 26 de mayo : mínima de 11 °C y máxima de 17 °C. Se espera neblina durante la madrugada y la mañana.

Miércoles 27 de mayo: mínima de 11 °C y máxima de 16 °C. También se espera neblina durante las primeras horas del día.

Jueves 28 de mayo: 13 °C de mínima y 17 °C de máxima con cielo mayormente nublado.

Viernes 29 de mayo: 14 °C de mínima y 17 °C de máxima. El cielo estará parcialmente nublado.

Así, la última semana de mayo no parece traer de regreso una nueva ola polar sobre Buenos Aires, sino un escenario más moderado, con frío todavía presente pero en retroceso. El invierno asoma en el calendario, pero por ahora el AMBA entra en una fase de otoño fresco y estable, donde el verdadero cambio ya no pasa por cuánto baja el termómetro, sino por cuánto logra recuperarse con el correr de los días.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en Buenos Aires. Foto: SMN

Cómo impacta la neblina en la percepción del frío

La neblina se forma cuando el aire cerca del suelo se satura de humedad y aparecen gotitas de agua suspendidas que reducen la visibilidad. Aunque no baja por sí sola la temperatura del aire, sí puede hacer que el frío se sienta más incómodo por dos motivos principales. Primero, porque está asociada a humedad alta y a un ambiente “crudo”, lo que aumenta la sensación de aire mojado y fresco sobre la piel. Segundo, porque suele presentarse en momentos del día en los que la temperatura ya está en su punto más bajo, como la madrugada y la mañana temprana.

Además, cuando la mañana tiene neblina, normalmente hay menos radiación solar directa al comienzo del día, lo que demora la recuperación térmica en las primeras horas. En otras palabras: aunque el termómetro marque, por ejemplo, 8 o 10 °C, la jornada puede arrancar con una percepción más fría, más húmeda y menos confortable que en una mañana despejada.