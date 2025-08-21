No es la miel ni estevia: el exótico y saludable secreto para endulzar tu mate

La costumbre de tomar esta infusión es tan fuerte que forma parte del día a día en cualquier momento.

El mate perfecto. Foto: Instagram @locosxlayerba.

El mate más que una bebida Argentina es un ritual que atraviesa generaciones y regiones. Desde la Patagonia hasta el norte, en pueblos pequeños y grandes ciudades, siempre aparece una ronda de mate como símbolo de encuentro y tradición compartida.

Hay varios formas de prepararlo, dulce o amarga. Para quienes lo prefieren como la primera opción, es recomendable utilizar alternativas que no sean azúcar. En esta nota te contamos la mejor.

Mate con coco Foto: Instagram @roxanacocina

¿Cómo usar coco ralla en el mate de cada día?

El coco rallado, conocido por su uso en tortas y postres, aporta un dulzor natural y un aroma distinto que cambia por completo la experiencia del mate.

Para prepararlo, solo hace falta mezclar una o dos cucharadas de coco rallado con la yerba antes de cebar. De esta manera, el sabor se integra sin necesidad de sumar edulcorantes artificiales. Este ingrediente logra suavizar el amargor de la yerba, ofreciendo una alternativa saludable y original para quienes buscan innovar en su rutina matera.

El coco contiene:

Fibras

Minerales como potasio y hierro

Grasas saludables

A diferencia del azúcar, no genera picos de glucosa y aporta un dulzor más natural y equilibrado, ideal para quienes cuidan su alimentación diaria.

Tanto el orégano como la yerba destacan por sus propiedades antioxidantes, digestivas y energizantes. El primero posee compuestos como flavonoides, ácido rosmarínico, carvacrol y timol, mientras que el segundo aporta cafeína, polifenoles, vitaminas y minerales esenciales.

Mate; infusión. Foto: Unsplash.

Entre las propiedades del orégano se encuentran:

Antioxidante

Fuente de nutrientes

Antimicrobiano y antifúngico

Antiinflamatorio

Digestivo

Expectorante

Por su parte, la yerba mate aporta los siguientes beneficios: