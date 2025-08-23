Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto de 2025

Clima en Ciudad

Hoy, los ciudadanos de Buenos Aires despertarán a una jornada con clima fresco y algunas nubes. Por la mañana, el cielo estará despejado pero las temperaturas serán bajas, rondando los 5.6°C como mínima. A lo largo del día, la máxima alcanzará los 15.7°C, permitiendo que el ambiente sea agradable. Es un buen día para aprovechar actividades al aire libre, aunque siempre es recomendable llevar un abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán suaves, con un cielo despejado y una humedad del 80%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h, lo que no resulta problemático para actividades al aire libre. La fuerte luminosidad del día dará paso a una noche tranquila.