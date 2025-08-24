Domingo con cielo despejado y buen clima: cómo seguirá el tiempo en la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

El organismo brindó el pronóstico para el cierre del fin de semana, que se espera con buenas condiciones del clima. Los detalles.

La Ciudad de Buenos Aires. Foto: Unsplash.

La Ciudad de Buenos Aires y alrededores prevé buenas condiciones del clima para el cierre del fin de semana pero bajas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un domingo con cielo despejado en la madrugada y mañana y algo nublado en la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 3 grados de mínima y 18 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para iniciar la nueva semana, el lunes se presentaría con cielo despejado durante toda la jornada y temperaturas que oscilarán entre 7 y 20 grados.

También se prevé cielo despejado durante toda la jornada del martes, con marcas térmicas que rondarán entre 8 y 20 grados.

El Miércoles se estima una mínima de 10° y una máxima de 20°, con cielo algo nublado. Sin probabilidades de lluvias.

Para el jueves, la mínima será de 11° y la máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado.

El viernes en tanto se espera una mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado.