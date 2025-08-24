La ANMAT prohibió la comercialización de una famosa marca de cosméticos para el pelo: los motivos

El organismo regulador de tecnología médica también ordenó la baja de publicaciones en redes sociales y plataformas de venta online, donde se ofrecían estos productos, exclusivos para el cuidado del cabello.

La ANMAT prohibió un producto para el cuidado del pelo. Foto: Freepik.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta y uso de los productos de la marca Evolución Cosmetics Hair, tras certificar que no estaban inscriptos en su registro sanitario.

La medida quedó oficializada en la Disposición 5656/2025, publicada en el Boletín Oficial. Según el comunicado, los cosméticos se comercializaban sin autorización, lo que representaba un riesgo para la salud de las personas.

Los productos de Evolución Cosmetics Hair que prohibió la ANMAT. Foto: Instagram @evolutionhair0

No obstante, algunos podrían contener formol como activo alisante, una sustancia que puede generar irritación, problemas respiratorios e incluso aumentar la probabilidad de cáncer nasofaríngeo en exposiciones crónicas.

Por otro lado, la ANMAT también ordenó la baja de publicaciones en redes sociales y plataformas de venta online, donde se ofrecían estos productos sin aprobación del organismo controlador de dichos cosméticos.

¿Cuáles son los productos de Evolución Cosmetics Hair que prohibió la ANMAT?

Tratamientos : Botox Nutrición Power; Evoplex Máscara Nutriplex; y Keratina Anti Frizz.

Shampoos : Ácido; Árgán; Biotina; Botox; y Keratina.

Protectores térmicos : Coconut Orgánico; Oro Líquido; y Splash de Rosas.

Otros: Aceite de Ricino; Rescate Capilar, distintos tipos de alisados y matizadores.

Los productos de Evolución Cosmetics Hair no contaban con autorización. Foto: Instagram @evolutionhair0

La ANMAT prohibió productos de Carbon Coco

La ANMAT prohibió la venta, uso, publicidad y distribución de distintos productos de la marca Carbon Coco en todo el país. La medida se tomó porque los productos no cuentan con la debida inscripción sanitaria y se desconoce su origen de fabricación.

Entre los artículos alcanzados por la prohibición figuran varios blanqueadores dentales con diferentes sabores (coco, frutilla, limón y menta), un enjuague bucal libre de alcohol con carbón activado y una mascarilla facial.

El producto de Carbon Coco que prohibió la ANMAT. Foto: CarbonCoco.

La ANMAT explicó que se trata de “productos ilegítimos” que no están registrados ante el organismo, lo que impide garantizar su eficacia y seguridad. Además, indicaron que no es posible identificar el establecimiento responsable de su elaboración.

El caso se activó tras una denuncia recibida por el área de Cosmetovigilancia, que detectó la comercialización irregular de estos productos. Al verificar la base de datos oficial, confirmaron que ninguno de los artículos tenía autorización para su venta en el país.