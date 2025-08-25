Una histórica joyería española llegará a la Argentina en octubre 2025: en qué shopping venderán sus accesorios de lujo

La firma, reconocida por su icónico oso y su propuesta de “lujo accesible”, ofrecerá sus últimas colecciones de joyería, marroquinería y accesorios, marcando su segundo intento de consolidarse en el mercado argentino.

Una histórica joyería española llegará a la Argentina en octubre 2025. Foto: Unsplash. Foto: Unsplash.

Una reconocida firma española, símbolo de lujo, regresará al mercado argentino en el mes de octubre con la apertura de su primera tienda en el shopping Unicenter. El local ocupará 45 metros cuadrados en el nivel 1 del centro comercial y ofrecerá las últimas colecciones de joyería, marroquinería y accesorios.

Se trata de la firma “Tous Jewelry”, y este desembarco marca la segunda incursión de la marca en Argentina. La primera fue en 2007, con un local en Patio Bullrich, Recoleta, como parte de un plan de expansión regional. No obstante, la marca se retiró del país hacia 2021.

Joyería "Tous". Foto: Facebook / Tous Jewelry.

Con presencia en más de 50 países y 700 tiendas, y una facturación anual que supera los €523 millones, Tous se consolida como un referente internacional en el sector de “lujo accesible”, algo similar a lo que sucede con la firma Pandora, también abocada a la joyería.

Su regreso coincide con una serie de aperturas de marcas internacionales en Unicenter, como Victoria’s Secret, Skechers y New Era, consolidando al shopping como un destino clave para firmas de lifestyle y moda.

Algunos datos sobre “Tous Jewelry”, una de las joyerías más importantes de Europa

La historia de Tous comenzó en 1920, cuando Salvador Tous Blavi, un joven aprendiz de relojero, fundó la compañía. Posteriormente, su hijo Salvador Tous y Rosa Oriol definieron la identidad de la marca, marcada por la tradición, la artesanía y el diseño. En 1985 nació el ícono más reconocible de la firma: el oso de Tous, que trascendió el mundo de la joyería para convertirse en un símbolo del diseño español.

Joyería "Tous". Foto: Facebook / Tous Jewelry.

La expansión internacional comenzó en 1996, con aperturas en Alemania, Andorra, Japón y Estados Unidos, y en el 2000 la compañía amplió su oferta con bolsos, relojes, fragancias, gafas y accesorios para bebés. Entre sus primeros pasos en América se destacan México, Puerto Rico y Nueva York.

Actualmente, la firma Tous está liderada por la tercera generación familiar, mientras que la cuarta se prepara para incorporarse a la gestión. Con este regreso a Argentina, la histórica joyería española busca reafirmar su presencia en un mercado altamente competitivo, donde cada vez hay más lugar para marcas de lujo.