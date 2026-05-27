Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA.

Un trabajador murió en el Aeroparque Jorge Newbery mientras realizaba tareas técnicas con un tubo de gas en una zona restringida de la terminal aérea

El episodio se registró en el primer piso del aeropuerto metropolitano, en una sala técnica cercana al área de control, un sector dentro del edificio que, si bien forma parte del espacio público, cuenta con acceso exclusivo para personal autorizado.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima formaba parte de una empresa tercerizada que llevaba adelante trabajos de mantenimiento, mientras que otro operario que también se encontraba en el lugar resultó herido y permanece fuera de peligro.

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Trabajos sobre una instalación de gas

Las primeras versiones indican que el incidente ocurrió cuando ambos trabajadores intervenían sobre una instalación vinculada a un conducto o tubo de gas dentro de la terminal.

Fuentes del caso señalaron que no se registró una explosión durante el hecho, lo que orienta la investigación hacia otras posibles causas, aunque aún no se precisó que originó el desenlace fatal.

Operativo en la terminal y medidas de seguridad

Tras el trágico incidente, se desplegó un operativo interno en el aeropuerto, que incluyó el aislamiento del área afectada para permitir el trabajo de los equipos técnicos y garantizar la seguridad del resto de la operación.

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El despliegue se realizó sin afectar de manera significativa el flujo de los vuelos, aunque las autoridades reforzaron los controles en las zonas técnicas mientras avanzan las pericias.

Hasta el momento no trascendió la identidad del trabajador fallecido ni de su compañero, mientras que la investigación se centra en la recolección de testimonios y el análisis de las condiciones en las que se desarrollaban las tareas.

Investigación en curso y marco de seguridad laboral

El caso quedó bajo investigación para determinar si se trató de un accidente laboral derivado de fallas técnicas, errores de procedimiento o factores ambientales.

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La normativa vigente define este tipo de situaciones como accidentes laborales cuando ocurren durante la ejecución de tareas bajo la responsabilidad del empleador o contratista, incluso en espacios restringidos o técnicos.

Un hecho bajo análisis

Mientras avanzan las pericias y se esperan resultados oficiales, el caso genera preocupación en el sector aeronáutico y abre interrogantes sobre las condiciones de seguridad bajo las cuales se desarrollan tareas de mantenimiento en instalaciones sensibles.

Las autoridades indicaron que continuarán con la investigación hasta esclarecer completamente las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades.