Pedro Sánchez, España. Foto: REUTERS

La Policía de España se presentó este miércoles 27 de mayo en la sede del Partido Socialista (PSOE), actualmente en el poder, en busca de documentos en el marco de una investigación sobre sospechas de obstrucción a la Justicia destinadas a entorpecer los procedimientos iniciados contra el partido o el gobierno, según anunció en Madrid la Audiencia Nacional.

De acuerdo al reporte del sitio RFI, los cargos incluyen, entre otros:

Corrupción en banda organizada

Violación del secreto de instrucción

Incitación al falso testimonio

Falsificación de documentos comerciales

Tráfico de influencias

Atentado contra las instituciones del Estado

La investigación se centra en Santos Cerdán, exsecretario del PSOE, así como en otros dirigentes del partido, abogados, un empresario y un policía. Es la primera vez que su nombre de aparece en el expediente y niega cualquier malversación en el marco de una investigación independiente que también lo tiene como objeto.

Pedro Sánchez declaró en Roma que si salieran a la luz nuevas conductas indebidas, el PSOE las trataría con la misma firmeza que antes. Entre los casos que involucran al partido político, la Audiencia Nacional anunció la semana pasada que el exjefe de Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aliado de Pedro Sánchez, era objeto de una investigación por sospechas de tráfico de influencias y lavado de dinero.

Rodríguez Zapatero rechazó las acusaciones en su contra y Pedro Sánchez reafirmó el miércoles su apoyo a su predecesor. “Toda la colaboración con la Justicia”, expresó.

Zapatero, en el poder entre 2004 y 2011, es sospechoso de haber influido, a cambio de dinero, en el rescate de la pequeña aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de Covid-19 con 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares), “Desde luego, toda la colaboración con la justicia”, pero también “todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero”, afirmó Sánchez, quien dijo haber tenido conocimiento por la prensa de los detalles del extenso sumario judicial de 4.000 páginas sobre el caso Zapatero.

Entre los detalles más llamativos del sumario, está el hallazgo en una caja fuerte de Zapatero con numerosas joyas y relojes de lujo de valor desconocido, que su entorno atribuyó a herencias familiares. A esto hay que sumarle, en el caso de Pedro Sánchez, las sospechas de corrupción que pesan sobre su hermano, su pareja y dos de sus secretarios.

El propio Sánchez afirma que aguantará hasta el final de su mandato en 2027. Sin embargo, aumentan las presiones para que convoque nuevas elecciones lo antes posible, especialmente por parte del líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo, y de algunos de sus aliados.