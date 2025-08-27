Llega un nuevo shopping a CABA: estará al lado del Alto Palermo y ya tiene marcas juveniles confirmadas

El nuevo centro comercial está dirigido a un público más joven y contará con marcas nacionales e internacionales. Los detalles antes de su apertura.

Shopping Palermo Off. Foto: redes sociales.

En octubre el Alto Palermo tendrá de vecino un nuevo shopping con marcas alternativas y emergentes. Se trata de Palermo Off, un centro comercial que estará dirigido al público joven.

Para la creación y construcción de este luego lugar se invirtieron más de 3 millones de dólares y contará con marcas nacionales e internacionales como New Era, Bullbenny, Revolver, Bolivia, y Chini.

Palermo Off estará ubicado donde antes era Paseo del Sol, en Beruti 3336, un predio que, según la empresa, sus antiguos dueños dejaron en desuso y en estado de abandono.

Shopping Palermo Off. Foto: redes sociales.

Los locales que tendrá Palermo Off

Este nuevo shopping contará con 18 locales repartidos en 2000 metros cuadrados, una terraza con locales gastronómicos y con opciones dirigidas al mismo público joven.

Algunas de las marcas de moda, calzado y accesorios que estarán en el nuevo shopping son las siguientes:

Bullbenny

Revolver

Bolivia

New Era

Top white

Calipsian

Gianni di Paolo

Boho

Chini

Respecto a los locales gastronómicos, ya se confirmaron las siguientes marcas:

Cuervo

Orno Pizza

Nacha

Kotaro

Be Moddie

Heladería Gaviota

“Palermo OFF es un espacio multipropósito que reúne propuestas de indumentaria y gastronomía, con un espíritu comunitario. Se trata de un punto de encuentro disruptivo que amplía la experiencia del shopping y lo conecta con el entorno barrial”, expresó Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo y líder del proyecto Palermo Off.

Shopping Palermo Off. Foto: redes sociales.

“Estamos muy contentos de poder llevar adelante esta propuesta integral. Cuando empezó el proyecto nos propusimos seguir desarrollando el barrio de Palermo para ofrecer cada vez más opciones donde todos tengan su lugar”, agregó.

Otro nuevo shopping en Buenos Aires: cuándo abre y qué marcas importantes están confirmadas

El Buenos Aires Design es un ícono de la decoración en Recoleta, pero su uso y abandono en los últimos lo llevó a la remodelación completa del lugar y ahora se reinventa con la apertura de un nuevo shopping. Se trata del OH! Buenos Aires, un nuevo centro comercial en el corazón turístico de la Ciudad de Buenos Aires.

OH! Buenos Aires, nuevo shopping. Foto: Instagram/oh_buenosaires.

Si bien la apertura inicial estaba prevista para junio de 2025, el avance de obras postergó la inauguración para noviembre de 2025, según confirmó la desarrolladora. El proyecto está a cargo del estudio Sambresqui & Asociados, y la dirección comercial está liderada por Fernando Brocca.

Con una estructura totalmente renovada y más de 150 locales para visitar, este nuevo shopping tendrá patios al aire libre, experiencias interactivas y eventos con una fuerte puesta con marcas internacionales, además de gastronomía gourmet. Su inspiración es el OH! La Barra en Punta del Este, Uruguay.

Así será OH! Buenos Aires Foto: Instagram

Entre las marcas ya confirmadas se encuentran:

Le Pain Quotidien

Tea Connection

Lucciano’s

La Panera Rosa

Vasalissa Chocolatier

Starbucks

Möoi

Brioche Dorée

Beer Coffee

Açaí Brasil

Cumbres Chocolates

Además, este shopping reunirá una combinación de marcas nacionales e internacionales orientadas al consumo de la moda y hasta el fast fashion. Sin embargo, hay dos marcas internacionales que desembarcan por primera vez en Argentina. Estas son Golden Goose (Italia) y Vilebrequin (Francia).