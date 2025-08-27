Llega un nuevo shopping a CABA: estará al lado del Alto Palermo y ya tiene marcas juveniles confirmadas
En octubre el Alto Palermo tendrá de vecino un nuevo shopping con marcas alternativas y emergentes. Se trata de Palermo Off, un centro comercial que estará dirigido al público joven.
Para la creación y construcción de este luego lugar se invirtieron más de 3 millones de dólares y contará con marcas nacionales e internacionales como New Era, Bullbenny, Revolver, Bolivia, y Chini.
Palermo Off estará ubicado donde antes era Paseo del Sol, en Beruti 3336, un predio que, según la empresa, sus antiguos dueños dejaron en desuso y en estado de abandono.
Los locales que tendrá Palermo Off
Este nuevo shopping contará con 18 locales repartidos en 2000 metros cuadrados, una terraza con locales gastronómicos y con opciones dirigidas al mismo público joven.
También podría interesarte
Algunas de las marcas de moda, calzado y accesorios que estarán en el nuevo shopping son las siguientes:
- Bullbenny
- Revolver
- Bolivia
- New Era
- Top white
- Calipsian
- Gianni di Paolo
- Boho
- Chini
Respecto a los locales gastronómicos, ya se confirmaron las siguientes marcas:
- Cuervo
- Orno Pizza
- Nacha
- Kotaro
- Be Moddie
- Heladería Gaviota
“Palermo OFF es un espacio multipropósito que reúne propuestas de indumentaria y gastronomía, con un espíritu comunitario. Se trata de un punto de encuentro disruptivo que amplía la experiencia del shopping y lo conecta con el entorno barrial”, expresó Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo y líder del proyecto Palermo Off.
“Estamos muy contentos de poder llevar adelante esta propuesta integral. Cuando empezó el proyecto nos propusimos seguir desarrollando el barrio de Palermo para ofrecer cada vez más opciones donde todos tengan su lugar”, agregó.
Otro nuevo shopping en Buenos Aires: cuándo abre y qué marcas importantes están confirmadas
El Buenos Aires Design es un ícono de la decoración en Recoleta, pero su uso y abandono en los últimos lo llevó a la remodelación completa del lugar y ahora se reinventa con la apertura de un nuevo shopping. Se trata del OH! Buenos Aires, un nuevo centro comercial en el corazón turístico de la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien la apertura inicial estaba prevista para junio de 2025, el avance de obras postergó la inauguración para noviembre de 2025, según confirmó la desarrolladora. El proyecto está a cargo del estudio Sambresqui & Asociados, y la dirección comercial está liderada por Fernando Brocca.
Con una estructura totalmente renovada y más de 150 locales para visitar, este nuevo shopping tendrá patios al aire libre, experiencias interactivas y eventos con una fuerte puesta con marcas internacionales, además de gastronomía gourmet. Su inspiración es el OH! La Barra en Punta del Este, Uruguay.
Entre las marcas ya confirmadas se encuentran:
- Le Pain Quotidien
- Tea Connection
- Lucciano’s
- La Panera Rosa
- Vasalissa Chocolatier
- Starbucks
- Möoi
- Brioche Dorée
- Beer Coffee
- Açaí Brasil
- Cumbres Chocolates
Además, este shopping reunirá una combinación de marcas nacionales e internacionales orientadas al consumo de la moda y hasta el fast fashion. Sin embargo, hay dos marcas internacionales que desembarcan por primera vez en Argentina. Estas son Golden Goose (Italia) y Vilebrequin (Francia).