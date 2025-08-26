El shopping más lujoso de Buenos Aires cambia para siempre: expectativa por las nuevas modificaciones

Un lugar único en plena ciudad, mezcla arte con locales comerciales y gastronómicos de primer nivel.

El shopping tiene más de 120 locales comerciales y gastronómicos. Foto: Turismo BA.

Galerías Pacífico es uno de los centros comerciales más icónicos y elegantes de Buenos Aires. Ubicado en pleno corazón de la ciudad, sobre la tradicional calle Florida y a metros de la Avenida Córdoba, se distingue no solo por su amplia oferta comercial, sino también por su imponente valor arquitectónico e histórico.

Ahora, un nuevo motivo para atraer tanto a locales como a visitantes de todo el mundo, es la transformación integral que comenzó para convertirse en un espacio contemporáneo, cultural y elegante.

El shopping está ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Galerías Pacífico.

La renovación del centro comercial tiene como objetivo consolidar su perfil internacional y ofrecer a los visitantes una experiencia cada vez más exclusiva. En este marco, se incorporaron nuevas marcas de renombre que refuerzan su posicionamiento de lujo.

Entre las aperturas más destacadas se encuentra Victoria’s Secret, que inauguró su segunda tienda en Argentina, y Nike, con un imponente local de 1.400 m² en la esquina de Florida y Córdoba, diseñado especialmente para quienes buscan combinar deporte y estilo de vida. A estas propuestas se suman Bath & Body Works, reconocida por sus productos de cuidado personal, junto con Tous y Tissot, dos referentes en accesorios y relojería de alta gama.

Con estas incorporaciones, Galerías Pacífico se consolida como un polo comercial de nivel internacional, comparable a los de las grandes capitales del mundo.

Galerías Pacífico, mucho más que un shopping

La experiencia gastronómica también se renueva. En el primer piso del shopping se ubica La Place, un espacio exclusivo que fusiona diseño, sabor y elegancia. Allí se destacan Amaretti, una barra de cócteles con un toque sofisticado, y Maison Dorée, una pastelería y bombonería fina que trae consigo la esencia de la tradición francesa.

Por si fuera poco, Galerías Pacífico también planea incorporar espacios dedicados a la tecnología y la innovación, con tiendas que ofrecerán productos de última generación y experiencias interactivas.

Transformaciones integrales en el shopping más lujoso de Buenos Aires. Foto: Galerías Pacífico.

Estos nuevos espacios no solo aportan valor al recorrido, sino que refuerzan la idea de que Galerías Pacífico es mucho más que un lugar para realizar compras: es un destino donde el lujo, la cultura y la gastronomía se encuentran en armonía.

El edificio de Galerías Pacífico, declarado Monumento Histórico Nacional, se posiciona como un pilar fundamental en esta renovación, ya que deslumbra con sus murales de grandes maestros como Antonio Berni y Spilimbergo, ofreciendo una experiencia cultural única en pleno centro de Buenos Aires.