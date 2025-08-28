Adiós malos olores: la clave para limpiar la casa con solo dos ingredientes efectivos

Ya sea el olor a comida o a encierro, con estos sencillos elementos podrás erradicarlos de forma efectiva, dándole brillo y limpiando también las energías del hogar.
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 28 de agosto de 2025, 18:30
Usar vinagre para limpiar los pisos ayuda a atraer la buena energía
Usar vinagre para limpiar los pisos ayuda a atraer la buena energía Foto: Freepik

Cuando cocinamos suelen quedar aromas intensos que pueden ser difíciles de eliminar e incluso pueden quedar hasta el día siguiente, aunque limpiemos a fondo con miles de productos, perdiendo tiempo y dinero. Esto genera que el aroma pueda extenderse incluso por otras áreas del hogar y generar molestias, por lo que debemos tener en cuenta que hay dos ingredientes que aunque no lo creas, ayudan a eliminar los olores.

Se trata de una mezcla de vinagre y agua y en solo un par de pasos, podrás decirle adiós definitivamente a los olores indeseados en la casa y aunque parezca una tarea complicada, se trata de una de las soluciones definitivas para ayudarte a limpiar de forma rápida, sencilla y efectiva.

Vinagre Foto: Freepik

Además, algunas personas creen que el vinagre es un elemento que se utiliza para limpiar las malas energías, atraer la prosperidad y la armonía al hogar, ya que tiene propiedades purificadoras y atrae buenas vibraciones.

Paso a paso: cómo eliminar el olor a comida con vinagre y agua

En una cacerola pequeña, mezcla una parte de vinagre por cada una y media de agua y enviarla a fuego lento durante unos diez minutos. A medida que la solución comience a hervir, el vapor se dispersará por toda la casa para atrapar los aromas fuertes y limpiar el aire.

Un truco muy útil para decirle chau a los malos olores Foto: Freepik

Otro método muy sencillo es mezclando en partes iguales agua y vinagre, y pasar un trapo por el piso de la casa, empezando por los últimos ambientes y terminando en la puerta. De esta forma no solamente se eliminarán los olores, sino que se “limpiará” la mala energía de todos los rincones.

Por último, llenar un vaso a la mitad con agua y luego verter 3/4 de vinagre blanco y un poco de agua también puede ayudar a eliminar malos olores y atraer la buena energía al hogar.