Adiós malos olores: la clave para limpiar la casa con solo dos ingredientes efectivos
Cuando cocinamos suelen quedar aromas intensos que pueden ser difíciles de eliminar e incluso pueden quedar hasta el día siguiente, aunque limpiemos a fondo con miles de productos, perdiendo tiempo y dinero. Esto genera que el aroma pueda extenderse incluso por otras áreas del hogar y generar molestias, por lo que debemos tener en cuenta que hay dos ingredientes que aunque no lo creas, ayudan a eliminar los olores.
Se trata de una mezcla de vinagre y agua y en solo un par de pasos, podrás decirle adiós definitivamente a los olores indeseados en la casa y aunque parezca una tarea complicada, se trata de una de las soluciones definitivas para ayudarte a limpiar de forma rápida, sencilla y efectiva.
Además, algunas personas creen que el vinagre es un elemento que se utiliza para limpiar las malas energías, atraer la prosperidad y la armonía al hogar, ya que tiene propiedades purificadoras y atrae buenas vibraciones.
Paso a paso: cómo eliminar el olor a comida con vinagre y agua
En una cacerola pequeña, mezcla una parte de vinagre por cada una y media de agua y enviarla a fuego lento durante unos diez minutos. A medida que la solución comience a hervir, el vapor se dispersará por toda la casa para atrapar los aromas fuertes y limpiar el aire.
También podría interesarte
Otro método muy sencillo es mezclando en partes iguales agua y vinagre, y pasar un trapo por el piso de la casa, empezando por los últimos ambientes y terminando en la puerta. De esta forma no solamente se eliminarán los olores, sino que se “limpiará” la mala energía de todos los rincones.
Por último, llenar un vaso a la mitad con agua y luego verter 3/4 de vinagre blanco y un poco de agua también puede ayudar a eliminar malos olores y atraer la buena energía al hogar.