Batalla campal en la Facultad de Derecho de la UBA: estudiantes peronistas y libertarios se agarraron a trompadas

“Repudiamos hechos de violencia. La intolerancia no es admisible en una universidad pública y plural”, anunció la Facultad.

Militantes libertarios y peronistas terminaron a las piñas en la Facultad de Derecho de la UBA Foto: captura

Dos grupos de estudiantes se enfrentaron a golpes este jueves en los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El hecho fue protagonizado por militantes de Somos Libres y Juventud Universitaria Peronista.

En las imágenes que rápidamente escalaron en redes sociales se puede ver un grupo de estudiantes vinculados con la JUP que colocaron banderas sobre el sector donde estaba la mesa de los libertarios. A continuación, otros videos muestran ya los primeros enfrentamientos con agresiones verbales.

Finalmente, todo escaló en peleas a golpes de puño entre referentes de ambas secciones.

Según se expresaron desde la Facultad de Derecho, señalaron: “Repudiamos hechos de violencia. La intolerancia no es admisible en una universidad pública y plural. Una vez recibidas las denuncias correspondientes y con las actuaciones que de oficio se lleven adelante, se aplicará el régimen disciplinario vigente”.

“La universidad ha sido y es el espacio plural donde conviven las distintas disciplinas, enfoques ideológicos y la pluralidad de perspectivas que conviven en la comunidad académica. No puede admitirse la intolerancia”, completaron.