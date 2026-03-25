Universidad de Buenos Aires Foto: UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) reafirma su lugar como una de las instituciones académicas más prestigiosas de la región al ubicarse nuevamente entre las universidades con mejor desempeño en el QS World University Rankings by Subject 2026, una de las evaluaciones internacionales más consultadas a nivel global. Según los datos publicados por Quacquarelli Symonds, la UBA logró colocar cinco de sus carreras dentro del Top 50 mundial, consolidando su liderazgo nacional y demostrando la vigencia de su calidad educativa incluso en un contexto desafiante para el sistema universitario argentino.

El ranking QS 2026 evaluó más de 21.000 programas académicos de 1.900 universidades en 100 países, abarcando 55 disciplinas específicas organizadas en cinco grandes áreas del conocimiento. En esta edición, Argentina obtuvo 134 apariciones, correspondientes a 16 instituciones de educación superior, con una mejora neta del 12% respecto del año anterior. Dentro de ese universo, la UBA concentra 45 presencias, equivalente a un tercio del total nacional y la posiciona como la universidad líder del país.

La UBA nuevamente se destaca en un prestigioso ranking Foto: UBA

Las cinco carreras de la UBA entre las 50 mejores del mundo

Las disciplinas de la UBA que lograron ubicarse en el selecto grupo del Top 50 mundial según el Ranking QS 2026 son:

Lenguas Modernas (puesto 22) Ingeniería en Petróleo (puesto 35) Derecho (puesto 34) Antropología (puesto 43) Historia del Arte (rango 26-50)

Entre ellas, Lenguas Modernas se destaca como la carrera mejor posicionada no solo dentro de la UBA sino de toda la Argentina, manteniendo una reputación internacional sólida en investigación, calidad docente y empleabilidad. Por su parte, Ingeniería en Petróleo continúa siendo un área estratégica donde la universidad funciona como un referente regional debido a su historia, su producción académica y sus vínculos con la industria.

Derecho, con una larga tradición en la UBA, también logra un rendimiento notable, sosteniéndose en los primeros puestos gracias a su trayectoria institucional, su cuerpo docente y la formación crítica de sus estudiantes. Antropología reafirma su liderazgo latinoamericano, mientras que Historia del Arte ingresa nuevamente en el rango 26-50, reflejando el peso cultural e investigativo de la universidad en disciplinas humanísticas.

Un desempeño sólido en medio de un escenario desafiante

El buen rendimiento de la UBA cobra especial relevancia considerando el contexto actual del sistema universitario argentino, atravesado por tensiones presupuestarias, conflictos gremiales y debates sobre financiamiento. A pesar de ello, los indicadores internacionales no muestran por el momento un deterioro significativo en la calidad, y la universidad mantiene su prestigio global.

Paro universitario. Foto: NA

Además de sus cinco carreras en el Top 50, la UBA conserva 12 disciplinas dentro del Top 100 mundial, entre ellas Arquitectura, Historia, Comunicación y Veterinaria, ubicadas en el puesto 51. También figuran disciplinas como Sociología, Arte y Diseño, y Política y Estudios Internacionales.

En cuanto a las grandes áreas del conocimiento evaluadas por QS, la UBA mostró avances significativos en Ingeniería y Tecnología (posición 143), Ciencias de la Vida y Medicina (135) y Ciencias Naturales (145), mientras que mantiene un desempeño destacado a nivel global en Artes y Humanidades, donde se sostiene en el puesto 24.

Un panorama competitivo para las universidades argentinas

A nivel nacional, otras instituciones también tuvieron un buen desempeño en la edición 2026 del ranking. La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se consolidó como la segunda del país en cantidad de apariciones, con 25 disciplinas rankeadas. La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) registró 18 presencias y mejoras en áreas sociales y humanísticas. También se destacaron universidades privadas como la Universidad de Palermo (Diseño), la Universidad Católica Argentina (Teología) y la Universidad Torcuato Di Tella (Política y Estudios Internacionales).

Los resultados del Ranking QS 2026 confirman que la Universidad de Buenos Aires continúa siendo un referente académico internacional. Las cinco carreras posicionadas entre las mejores del mundo no solo reflejan su fortaleza en áreas estratégicas sino también el compromiso sostenido de su comunidad educativa.

A pesar de las dificultades internas del sistema universitario, la UBA mantiene una presencia destacada en los rankings globales, reafirmando el valor de la educación pública argentina y su impacto en la formación profesional, científica y cultural de la región.