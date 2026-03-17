Paro universitario. Foto: NA

El inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades públicas comenzó con estragos, ya que miles de estudiantes se ven afectados por las medidas impulsadas por los docentes y trabajadores de todo el país que reclaman por mejoras salariales y la falta de actualización presupuestaria para el funcionamiento de las casas de estudio. En este marco, los sindicatos advierten que la situación se agravó en el último tiempo y sostuvieron que, sin una recomposición urgente, el sistema universitario no puede sostener su normal funcionamiento.

Paro universitario. Foto: NA

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales lanzó un plan de lucha con paros prolongados, movilizaciones y una nueva marcha universitaria en todo el país. La medida fue impulsada con la adhesión de gremios como Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Fatun, UDA y CTERA y apoyada ampliamente por los estudiantes que planean ir a marchar.

Qué días no hay clases en universidades públicas

El primer paro comenzó el lunes 16 y se extenderá hasta el sábado 21 de marzo, con suspensión total de actividades en universidades nacionales de todo el país. Además, el plan de lucha contempla nuevas medidas de fuerza:

Paro de una semana a partir del 30 de marzo

Nuevo paro en la semana del 27 de abril

Posibles medidas adicionales según avance el conflicto

Estas medidas afectan directamente el calendario académico y ponen en duda la continuidad normal del cuatrimestre. Desde los gremios aseguran que no habrá regularidad en las clases hasta que se resuelva la negociación salarial.

Paro universitario. Foto: NA

En paralelo a los paros, el Frente Sindical confirmó que se hará una nueva marcha federal universitaria el próximo 23 de abril y que contará con la participación de estudiantes, docentes, trabajadores y organizaciones sociales. Además, se prevé la instalación de una “carpa federal” como símbolo del reclamo en defensa de la universidad pública y para visibilizar la situación del sector.

El reclamo salarial: trabajadores universitarios perdieron cerca del 40% de su salario en los últimos años

El conflicto se da en medio de cuestionamientos al gobierno de Javier Milei. Según los sindicatos, los trabajadores universitarios acumulan una pérdida salarial cercana al 40% en los últimos años. El eje de la discusión pasa por la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la actualización de salarios y becas en base a la inflación, además de garantizar fondos para el funcionamiento de universidades, hospitales y el sistema científico.

Paro universitario. Foto: NA

De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de la ley implica un impacto del 0,23% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, el Poder Ejecutivo impuso modificaciones que reducen el alcance de las normas, con una oferta de aumento salarial del 12,3% en cuotas, muy por debajo de lo que reclaman los gremios, además de la eliminación de la actualización automática por inflación. Desde el sector sindical advirtieron que las medidas de fuerza continuarán si no hay una convocatoria a paritarias y una recomposición salarial acorde a la inflación.