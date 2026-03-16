Paro universitario. Foto: NA

La CONADU y la CONADU Histórica extenderán un paro nacional universitario desde el lunes 16 hasta el jueves 20 de marzo. Por su parte, la UBA anunció un paro “por tiempo indeterminado” hasta que les paguen a los docentes el 55% de aumento salarial, dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795.

Esta medida de fuerza impacta directamente en el normal desarrollo de las clases, exámenes y actividades académicas en distintas universidades del país, y se enmarca en un reclamo más amplio del sector por la recomposición salarial y el financiamiento del sistema universitario público. Los gremios sostienen que la situación económica ha deteriorado el poder adquisitivo de los docentes y trabajadores no docentes, mientras que las autoridades universitarias advierten sobre las dificultades presupuestarias para sostener el funcionamiento institucional en el actual escenario.

Paro de docentes universitarios

Qué dicen los docentes de la UBA

Los docentes de la UBA presentaron un informe de evolución salarial en el que destacan que el sueldo real “se encuentra en su mínimo histórico”: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% "por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004“.

Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), declaró que, desde noviembre de 2023, “perdieron el equivalente a 11,5 salarios” y explicó que “de cada tres meses trabajados, solo pagaron dos”.

¿Cuál es nuestro salario y cuál debería ser si se aplicara la Ley de financiamiento Universitario?https://t.co/LpiBSMYfFD pic.twitter.com/HPWA1aIJg6 — AGD-UBA (@UbaAgd) March 14, 2026

“En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento de aumento en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres. No podemos seguir así. Por eso impulsamos un paro por tiempo indeterminado. Ya probamos en los últimos dos años con paros aislados y desacompasados; necesitamos una medida que le ponga fin a este ataque por parte del Gobierno contra las universidades”, concluyó Carboni.

Cuál es la situación presupuestaria de las universidades

La Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) demuestra que en datos del presupuesto de Educación Superior existe una variación de $4.456.303 millones en 2025 y una proyección de $4.872.017 para el 2026. Si se toma el presupuesto vigente para el año 2026, la caída con respecto a 2025 es del 7,6%, y del 34,3% con respecto a 2023.

Ley de Financiamiento Universitario Foto: AFP

Si se compara con los sueldos de noviembre de 2023, último mes previo a la asunción de Javier Milei como presidente, el salario tuvo una pérdida en términos reales (es decir, considerando el efecto de la inflación) del 34%. En tanto, en la comparación interanual, se observa una caída del 12,9% contra enero de 2025.

El paro nacional universitario vigente

El paro tiene alcance nacional y afecta a la mayoría de las instituciones universitarias públicas del país; entre otras casas de altos estudios, confirmaron su adhesión la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).

La UTN informó también que no sólo sus 30 facultades regionales se suman a la huelga, sino también que lo hará el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, que pertenece a la universidad. En cuanto al UNCAUS, los docentes confirmaron que su suman al paro nacional, pero por 24 horas.

Del 16 al 22 de marzo hay paro docente universitario.Desde dic. de 2023 los salarios perdieron más del 50% 📉. Hoy muchxs docentes cobran alrededor de $250.000 y casi el 90% tiene más de un trabajo para sostenerse 💼. pic.twitter.com/lRP20C7R8f — ADUNCe (@adun_ce) March 15, 2026

El mayor motivo de esta medida es el reclamo por la recomposición salarial, debido a que todos los gremios denuncian “un atraso” significativo frente a la inflación, al mismo tiempo que exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionados por el Congreso Nacional el año pasado, y que incluye un mayor presupuesto para el funcionamiento de todas las universidades.